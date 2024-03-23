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    Космические телескопы зафиксировали взрыв на Солнце

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    Крупная вспышка произошла на Солнце, ей присвоили высший балл Х. Об этом 23 марта сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Взрыв на Солнце зарегистрировали в 5 утра по московскому времени в области максимального воздействия на Землю, он сопровождался крупным выбросом плазменных масс по направлению к нашей планете.

    Движение плазменных облаков зафиксировали два космических телескопа. Вслед за вспышкой подтвердилась планетарная магнитная буря, пока уровень ее возмущения слабый, классифицирован как G1. Ожидается, что она не будет продолжительной и продлится 3–6 часов, но в пике возмущение может увеличиться до G2.

    По прогнозам ученых, плазменное облако достигнет орбиты Земли в интервале от 16 часов 24 марта до 8 утра в понедельник, 25 марта.

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    Комментарии 7

    Гость23 Мар 2024 в 18:59
    Петарда
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