«Классике на Дворцовой» добавили союзников: слушателей порадовали африканский танец и бразильский карнавал

На Дворцовой площади вечером 31 мая прошел традиционный концерт ко Дню города — «Классика на Дворцовой». Большую, оборудованную плазменными панелями сцену перед зданием Эрмитажа украсили уютные изгибы мостов и фасады зданий с горящим светом в окнах.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Солистам — звёздам оперы и артистам балета — аккомпанировал не только Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Артема Абашева, но и вьющиеся в небе стрижи: погода порадовала любителей классики теплым вечером без дождей, — слушателей собралось много, и Невский был перекрыт в самом начале.



Публика аплодировала ансамблям и ариям из опер «Бал-Маскарад» Верди (Юлия Музыченко, Антон Антаков, Игорь Морозов), «Севильский цирюльник» Россини (Матеус Франса), «Лакме» Делиба (Майя Гоур и Юлия Музыченко), «Тоска» и «Богема» Пуччини (Юлия Музыченко), «Травиата» Верди (Юлия Музыченко, Витторио Григоло). Город сменялся подводным царством, когда на исполнение арии из оперы «Русалка» Дворжака вышла солистка из ЮАР Пумеза Матшикиза, а затем — пейзажами итальянских виноградников, когда неаполитанскую песню Фальво запел Семён Антаков.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Программа незаметно перетекла от классики академической к классике новой: публика вновь увидела африканскую певицу — в новом облике, в хабанере «Голубка» Ирадьера и в окружении балета на сцене.

Путешествие по неаполитанским песням возобновил Игорь Морозов в сопровождении танцевально-спортивного клуба «Дуэт».



Майя Гоур, вернувшись на сцену в незабвенной «Кармен», впечатлила танцем прямо по ходу исполнения, а вслед за ней Матеус Франса с виртуозной лёгкостью перенес зал в мир музыки Гершвина.

Вдруг на экранах появились африканские маски, а солистка Пумеза Матшикиза в жёлтой меховой накидке запела веселую африканскую танцевальную песню «Пата Пата», написанную женщиной-композитором Мириам Макеба. Публика встретила неожиданную новинку с пальмами на экранах на Дворцовой с одобрением — опыт уже есть: культурная жизнь Петербурга за последнее время получила немало инъекций мультикультурности из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.



Игра на эмоциях публики продолжилась выходом Витторио Григоло в слезоточивом хите Caruso Далла, который вызывает щемящее ощущение, и аплодисменты как по взмаху волшебной палочки с первых же взятых нот (а уж если вплетать в ткань текста «Санкт-Петербург», как это делал Григоло, шансов уцелеть сердцам не останется).



Воспевание Петербурга также внезапно сменилось песней о Бразилии: из Африки, с «пересадкой» в Италии и США («Порги и Бесс» Гершвина), программа концерта доставила слушателей прямиком на карнавал с его яркими красками и перьями в открытых костюмах танцовщиц, ну и, конечно, сочным вокалом в исполнении Матеуса Франсы.



Завершили вечер уже почти традиционная «Богемская рапсодия», коронная для Витторио Григоло, и общий выход на хит Volare.