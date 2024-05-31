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    «Классике на Дворцовой» добавили союзников: слушателей порадовали африканский танец и бразильский карнавал

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    На Дворцовой площади вечером 31 мая прошел традиционный концерт ко Дню города — «Классика на Дворцовой». Большую, оборудованную плазменными панелями сцену перед зданием Эрмитажа украсили уютные изгибы мостов и фасады зданий с горящим светом в окнах.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Солистам — звёздам оперы и артистам балета — аккомпанировал не только Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Артема Абашева, но и вьющиеся в небе стрижи: погода порадовала любителей классики теплым вечером без дождей, — слушателей собралось много, и Невский был перекрыт в самом начале.

    Публика аплодировала ансамблям и ариям из опер «Бал-Маскарад» Верди (Юлия Музыченко, Антон Антаков, Игорь Морозов), «Севильский цирюльник» Россини (Матеус Франса), «Лакме» Делиба (Майя Гоур и Юлия Музыченко), «Тоска» и «Богема» Пуччини (Юлия Музыченко), «Травиата» Верди (Юлия Музыченко, Витторио Григоло). Город сменялся подводным царством, когда на исполнение арии из оперы «Русалка» Дворжака вышла солистка из ЮАР Пумеза Матшикиза, а затем — пейзажами итальянских виноградников, когда неаполитанскую песню Фальво запел Семён Антаков.

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    Программа незаметно перетекла от классики академической к классике новой: публика вновь увидела африканскую певицу — в новом облике, в хабанере «Голубка» Ирадьера и в окружении балета на сцене.

    Путешествие по неаполитанским песням возобновил Игорь Морозов в сопровождении танцевально-спортивного клуба «Дуэт».

    Майя Гоур, вернувшись на сцену в незабвенной «Кармен», впечатлила танцем прямо по ходу исполнения, а вслед за ней Матеус Франса с виртуозной лёгкостью перенес зал в мир музыки Гершвина.

    Вдруг на экранах появились африканские маски, а солистка Пумеза Матшикиза в жёлтой меховой накидке запела веселую африканскую танцевальную песню «Пата Пата», написанную женщиной-композитором Мириам Макеба. Публика встретила неожиданную новинку с пальмами на экранах на Дворцовой с одобрением — опыт уже есть: культурная жизнь Петербурга за последнее время получила немало инъекций мультикультурности из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

    Игра на эмоциях публики продолжилась выходом Витторио Григоло в слезоточивом хите Caruso Далла, который вызывает щемящее ощущение, и аплодисменты как по взмаху волшебной палочки с первых же взятых нот (а уж если вплетать в ткань текста «Санкт-Петербург», как это делал Григоло, шансов уцелеть сердцам не останется).

    Воспевание Петербурга также внезапно сменилось песней о Бразилии: из Африки, с «пересадкой» в Италии и США («Порги и Бесс» Гершвина), программа концерта доставила слушателей прямиком на карнавал с его яркими красками и перьями в открытых костюмах танцовщиц, ну и, конечно, сочным вокалом в исполнении Матеуса Франсы.

    Завершили вечер уже почти традиционная «Богемская рапсодия», коронная для Витторио Григоло, и общий выход на хит Volare.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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