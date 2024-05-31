В метро Москвы масштабный сбой на Сокольнической линии. Люди идут пешком по тоннелю

Сбой движения поездов произошел на Сокольнической линии московского метрополитена вечером 31 мая. Движения нет от станции «Университет» до «Парка культуры». МЧС сейчас проверяет информацию о задымлении в одном из вагонов поезда, пишет MSK1.RU .

Очевидцы публикуют видео со станции «Спортивная», на котором видно, как пассажиры выходят из тоннеля. Пассажиры звонят в экстренные службы, к станции метро съезжаются кареты скорой помощи, утверждают свидетели происшествия.

В столичном дептрансе отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает и пострадавших в результате случившегося нет. Причиной названа «небольшая техническая неисправность». Сотрудники проводят необходимые проверки и пытаются максимально быстро восстановить движение и вернуть движение в график.

При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о пострадавших, не уточняя их число.

