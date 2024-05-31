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    В метро Москвы масштабный сбой на Сокольнической линии. Люди идут пешком по тоннелю

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    Сбой движения поездов произошел на Сокольнической линии московского метрополитена вечером 31 мая. Движения нет от станции «Университет» до «Парка культуры». МЧС сейчас проверяет информацию о задымлении в одном из вагонов поезда, пишет MSK1.RU.

    Очевидцы публикуют видео со станции «Спортивная», на котором видно, как пассажиры выходят из тоннеля. Пассажиры звонят в экстренные службы, к станции метро съезжаются кареты скорой помощи, утверждают свидетели происшествия.

    В столичном дептрансе отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает и пострадавших в результате случившегося нет. Причиной названа «небольшая техническая неисправность». Сотрудники проводят необходимые проверки и пытаются максимально быстро восстановить движение и вернуть движение в график.

    При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о пострадавших, не уточняя их число.

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