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    «Царское Село» приглашает на «Сиреневый день»

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    1 июня — в самый пик цветения сирени — музей-заповедник «Царское Село» проводит «Сиреневый день». Праздник пройдет с 11 до 17 часов сразу на трех площадках: в оранжерейном комплексе «Верхние теплицы», у павильона «Белая башня» и в историческом комплексе «Императорская ферма».

    Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»
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    Для Царского Села сирень имеет особое значение: первые упоминания о ней встречаются уже в начальный период устройства резиденции и затем регулярно появляются в заказах царскосельских садовников при правлении всех императриц и императоров. Сегодня в парках музея при реставрации территории высаживают исторические сорта сирени. Самые «сиреневые» места в «Царском Селе» — у павильона «Белая башня» и на ведущей к Шапели аллее в Александровском парке, на острове на Большом пруду, в Собственном и Фрейлинском садиках Екатерининского парка.

    Главным событием фестиваля станет дефиле модного дома «Татьяна Парфенова» и презентация коллекции «Лето всегда с тобой». Шоу пройдет в сопровождении духового оркестра в декорациях цветущего яблоневого сада «Верхних теплиц». Модный дом специально для Царскосельского дефиле приготовил необычные наряды, связанные с разными цветами сада, а также свадебное платье «Природа». Для удобства зрителей будет три показа в течение дня — в 12:00, в 13:30 и в 15:00.

    Кроме модного дефиле, посетители смогут совершить прогулку по оранжерейному комплексу, который в обычное время закрыт, а также послушать лекции специалистов, посетить мастер-классы по изготовлению бутоньерок и цветочных аппликаций.

    В павильоне «Белая башня» в полдень стартует концертная программа в стиле ретро и пленэр. В 15 часов начнется посадка огорода и лекция главного хранителя парков музея-заповедника «Царское Село» Ольги Филипповой.

    В историческом комплексе «Императорская ферма» с 12 до 17 часов будут работать тематические фотозоны, мастер-классы, игровая зона для всей семьи, дегустация фермерских продуктов и фудкорт.

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    Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»

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    Царское селоСирень
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