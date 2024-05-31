Минюст внес в реестр иноагентов проекты SOTA* и Republic**

Проекты SOTA* и Republic** внесены в реестр иностранных агентов. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.
В обосновании говорится, что интернет-проект SOTA* распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, государственных органов власти, а также
Проект Republic*, добавили в Минюсте, «участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, взаимодействовал с государственным деятелем недружественной страны, а главный редактор проекта включен в реестр иностранных агентов, проживает за пределами РФ».
Также в реестр включили журналиста и экс-депутата Ржевской городской думы Екатерину Дунцову*, журналиста и политолога Марину Литвинович* и движение «Путь домой»*.
Ранее Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации SOTA media**, зарегистрированной в 2022 году в Вильнюсе.
* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
** Признана в России нежелательной организацией.