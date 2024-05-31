В Пушкине и Петро-Славянке обнаружили незаконные сбросы в воду

На юге Петербурга обнаружены два незаконных сброса веществ в воду — стало известно «Фонтанке» 31 мая. Пострадала река Кузьминка в Петро-Славянке и территории Кондакопшино. Это Колпинский и Пушкинский районы Петербурга.
Читатель «Фонтанки» обратил внимание на, предположительно, мазутный разлив на реке Кузьминка в посёлке Петро-Славянка — рядом с улицей Тверской и вверх по течению.
В комитете по природопользованию сообщили, что получали жалобы на происходящее, и на место выезжали экологические аварийные службы.
«Информация о загрязнении неизвестным химическим веществом, ориентировочно, продуктами отходов лакокрасочного производства, подтвердилась. Предположительный источник загрязнения — локальные очистные сооружения, обслуживаемые АО "Автодор"», — рассказали в пресс-службе комитета.
Чтобы локализовать загрязнение, специалисты установили боновые ограждения и обработали радужную плёнку активной пеной. Для поиска нарушителя экологи передали данные о сбросе в правоохранительные органы.
Тем временем в Пушкинском районе в ответ на жалобы местных жителей природоохранная прокуратура установила незаконный сброс стоков на территории Лесное рядом с Кондакопшино.
«Выявлен ряд нарушений, в том числе перекачка сточных вод внутри площадки в канавы с последующим сбросом без предварительной очистки на рельеф местности за пределы строительной площадки. По фактам нарушений в адрес генподрядчика АО "Политехстрой-Сварго" внесено представление», — сказано в письме от природоохранной прокуратуры, которое опубликовала общественная организация «Зеленый фронт».
Прокуратура требует от виновных прекратить загрязнение воды и намерена контролировать этот процесс.
Через местность в районе Лесного и Кондакопшино проходит всё та же река Кузьминка, здесь же находится Кондакопшинское болото, которое местные жители старались защитить от застройки объектами будущего города-спутника Южный.