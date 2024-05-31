В Пушкине и Петро-Славянке обнаружили незаконные сбросы в воду

На юге Петербурга обнаружены два незаконных сброса веществ в воду — стало известно «Фонтанке» 31 мая. Пострадала река Кузьминка в Петро-Славянке и территории Кондакопшино. Это Колпинский и Пушкинский районы Петербурга.



Читатель «Фонтанки» обратил внимание на, предположительно, мазутный разлив на реке Кузьминка в посёлке Петро-Славянка — рядом с улицей Тверской и вверх по течению.