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    В Пушкине и Петро-Славянке обнаружили незаконные сбросы в воду

    1998
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    На юге Петербурга обнаружены два незаконных сброса веществ в воду — стало известно «Фонтанке» 31 мая. Пострадала река Кузьминка в Петро-Славянке и территории Кондакопшино. Это Колпинский и Пушкинский районы Петербурга.

    Читатель «Фонтанки» обратил внимание на, предположительно, мазутный разлив на реке Кузьминка в посёлке Петро-Славянка — рядом с улицей Тверской и вверх по течению.

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    В комитете по природопользованию сообщили, что получали жалобы на происходящее, и на место выезжали экологические аварийные службы.

    «Информация о загрязнении неизвестным химическим веществом, ориентировочно, продуктами отходов лакокрасочного производства, подтвердилась. Предположительный источник загрязнения — локальные очистные сооружения, обслуживаемые АО "Автодор"», — рассказали в пресс-службе комитета.

    Чтобы локализовать загрязнение, специалисты установили боновые ограждения и обработали радужную плёнку активной пеной. Для поиска нарушителя экологи передали данные о сбросе в правоохранительные органы.

    Тем временем в Пушкинском районе в ответ на жалобы местных жителей природоохранная прокуратура установила незаконный сброс стоков на территории Лесное рядом с Кондакопшино.

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    «Выявлен ряд нарушений, в том числе перекачка сточных вод внутри площадки в канавы с последующим сбросом без предварительной очистки на рельеф местности за пределы строительной площадки. По фактам нарушений в адрес генподрядчика АО "Политехстрой-Сварго" внесено представление», — сказано в письме от природоохранной прокуратуры, которое опубликовала общественная организация «Зеленый фронт».

    Прокуратура требует от виновных прекратить загрязнение воды и намерена контролировать этот процесс.

    Через местность в районе Лесного и Кондакопшино проходит всё та же река Кузьминка, здесь же находится Кондакопшинское болото, которое местные жители старались защитить от застройки объектами будущего города-спутника Южный.

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