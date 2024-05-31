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    АТОР предупредила, что россияне могут испытывать проблемы на границе с загранпаспортами

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    У россиян могут всё чаще начать отбирать заграничные паспорта на границе из-за несоответствия информации. Проблема имеет «лавинообразный» характер, считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.

    Неприятности при прохождении паспортного контроля возникают из-за написания буквы «ё» в загранпаспортах, из-за места рождения, указанного в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, а также особенностей транслитерации, пишет 31 мая пресс-служба АТОР.

    По словам Мурадяна, проблемы могут быть у всех туристов, родившихся до 1991 года, из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. Он привел пример, как в Екатеринбурге изъяли паспорт, в котором вместо «Свердловск» значилось «Екатеринбург».

    Ранее сообщалось, что получение повестки о призыве на военную службу может стать основанием для отказа консульскими и дипломатическими представительствами РФ в выдаче россиянам загранпаспортов.

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