АТОР предупредила, что россияне могут испытывать проблемы на границе с загранпаспортами

У россиян могут всё чаще начать отбирать заграничные паспорта на границе из-за несоответствия информации. Проблема имеет «лавинообразный» характер, считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.



Неприятности при прохождении паспортного контроля возникают из-за написания буквы «ё» в загранпаспортах, из-за места рождения, указанного в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, а также особенностей транслитерации, пишет 31 мая пресс-служба АТОР.



По словам Мурадяна, проблемы могут быть у всех туристов, родившихся до 1991 года, из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. Он привел пример, как в Екатеринбурге изъяли паспорт, в котором вместо «Свердловск» значилось «Екатеринбург».

