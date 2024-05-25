Диппредставительства РФ могут прекратить выдачу загранпаспортов россиянам, получившим повестки

Получение повестки о призыве на военную службу может стать основанием для отказа консульскими и дипломатическими представительствами РФ в выдаче россиянам загранпаспортов. Это следует из проекта приказа Министерства иностранных дел, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Проектом приказа МИД планируется утвердить новый порядок выдачи загранпаспортов посольствами и консульствами РФ.



Одним из оснований для отказа в выдаче документа указано «размещение в отношении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток и установление запрета на выезд

из Российской Федерации — до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат».



Кроме того, причиной для отказа также будет являться призыв на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу до окончания срока этой службы.



Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 3 июня.