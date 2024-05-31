«Предвестник белой полосы в жизни». На востоке Ленобласти любовались двойной радугой

Радуга появляется, когда солнечные лучи проходят через капли воды в атмосфере и белый свет распадается на спектр. Двойная радуга — это двойное отражение света.



Как отмечает издание «Наука и жизнь», вторичная радуга всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первичной. Возможны третье отражение и третья радуга, но это еще более редкое явление. Область между радугами немного темнее окружающего неба. Тёмная область наблюдается, даже если вторичная радуга не видна. Она получила название александровой полосы, по имени древнегреческого философа, впервые описавшего её ещё до нашей эры. Возникновение тёмной области объясняется тем, что в диапазоне углов примерно 42–50 градусов из капель выходит меньше света.