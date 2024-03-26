Не только серый в палитре Петербурга. Читатели «Фонтанки» рады первой радуге в этом году

Читатели «Фонтанки» сообщают о первой радуге в этом году. Самое эффектное фото сделано вечером 26 марта на севере Петербурга.
Предлагаем посмотреть глазами фотографа «Фонтанки», каким еще был этот мартовский вторник в Петербурге.
Сегодня в городе, как уже писала «Фонтанка», до плюс 5–7 градусов, и дальше будет теплеть. По прогнозам синоптиков, осадки закончатся, и в ближайшие дни в городе температура воздуха будет до +10 градусов и выше, по Ленинградской области до +8…+13 градусов.
Ну а в Ленинградской области до девяти часов вечера 26 марта в 47-м регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Она ожидается местами, преимущественно по южным районам.