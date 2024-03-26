    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    2 м/с, вос

    757мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.57eur100.41

    Не только серый в палитре Петербурга. Читатели «Фонтанки» рады первой радуге в этом году

    962
    6 комментариев

    Читатели «Фонтанки» сообщают о первой радуге в этом году. Самое эффектное фото сделано вечером 26 марта на севере Петербурга.

    ПоделитьсяПоделиться

    Предлагаем посмотреть глазами фотографа «Фонтанки», каким еще был этот мартовский вторник в Петербурге.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сегодня в городе, как уже писала «Фонтанка», до плюс 5–7 градусов, и дальше будет теплеть. По прогнозам синоптиков, осадки закончатся, и в ближайшие дни в городе температура воздуха будет до +10 градусов и выше, по Ленинградской области до +8…+13 градусов.

    Ну а в Ленинградской области до девяти часов вечера 26 марта в 47-м регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Она ожидается местами, преимущественно по южным районам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПогодаРадуга
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close