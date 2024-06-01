На Сокольнической линии московского метро восстановили движение поездов после сбоя

Движение на Сокольнической линии московского метро полностью восстановлено после сбоя, который произошел минувшим вечером. Об этом 1 июня сообщает столичный Дептранс. Все станции работают в штатном режиме. Вдоль ранее закрытого участка метро работали более 20 бесплатных автобусов.

По словам корреспондента MSK1, в начале пути от станции «Воробьевы горы» до станции «Спортивная» поезда движутся очень медленно. Он отметил, что путь от «Воробьевых гор» до «Спортивной» занял 10 минут и в начале пути поезд ехал очень медленно и аккуратно.