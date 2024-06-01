На Сокольнической линии московского метро восстановили движение поездов после сбоя

Движение на Сокольнической линии московского метро полностью восстановлено после сбоя, который произошел минувшим вечером. Об этом 1 июня сообщает столичный Дептранс. Все станции работают в штатном режиме. Вдоль ранее закрытого участка метро работали более 20 бесплатных автобусов.
По словам корреспондента MSK1, в начале пути от станции «Воробьевы горы» до станции «Спортивная» поезда движутся очень медленно. Он отметил, что путь от «Воробьевых гор» до «Спортивной» занял 10 минут и в начале пути поезд ехал очень медленно и аккуратно.
«Видимо там аварийный участок — ближе к Воробьевым. Дальше побыстрее уже», — сказал он.
На станции «Спортивная» через громкоговоритель пассажиров предупреждают об увеличении интервалов движения поездов.
При этом в Дептрансе опровергли информацию о пожаре в поезде или тоннеле московского метро, из-за которого якобы произошел сбой. Там отметили, что причиной случившегося стала небольшая техническая неисправность. Сотрудники метрополитена помогли пассажирам дойти по тоннелю до «Спортивной». Пострадавших нет. Движения не было от станции «Университет» до «Парка культуры».