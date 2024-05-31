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    Дептранс опроверг информацию о пожаре на Сокольнической линии метро

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    Информация о пожаре в поезде или тоннеле московского метро, из-за которого якобы произошел сбой в движении поездов на Сокольнической линии, не соответствует действительности. Об этом 31 мая сообщает в телеграм-канале столичный дептранс.

    Ранее в дептрансе отметили, что причиной сбоя стала небольшая техническая неисправность. Сотрудники метрополитена помогли пассажирам дойти по тоннелю до «Спортивной». Пострадавших нет. Движения нет от станции «Университет» до «Парка культуры».

    Городские службы, в том числе скорая помощь, всегда чувствительно относятся к любым нештатным ситуациям, сообщила РИА Новости советник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова, отвечая на вопрос, почему около «Спортивной» скопилось много карет скорой помощи и пожарных машин.

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