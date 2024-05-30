В Петербурге появится фестиваль выпускных студенческих спектаклей

В России существует два крупнейших фестиваля выпускных студенческих работ — «Твой шанс» в Москве и «Будущее театральной России» в Ярославле, куда съезжаются театральные институты со всей страны. Молодежный фестиваль «Где перспективы» встает на путь решения сразу нескольких глобальных проблем, с которыми встречаются выпускники творческих вузов. Каждый год в Санкт-Петербурге выпускается огромное количество актеров и актрис, ведь «драмфак» есть не только в РГИСИ, но и в РГПУ имени Герцена, СПбГИК, СПбГУ, ВХУТЕИН и других университетах города. С одной стороны, фестивальные показы смогут сделать недавних выпускников видимыми для потенциальных работодателей, как это происходит на фестивалях Москвы и Ярославля. С другой стороны, участие в фестивале — это не только поиск нового зрителя, но и продление жизни выпускных спектаклей, которые обычно уходят в безвестность, несмотря на высокий художественный уровень.

