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    В Петербурге появится фестиваль выпускных студенческих спектаклей

    2010
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    С 1 по 16 июня на площадке «Где театр» пройдет фестиваль выпускных студенческих спектаклей «Где перспективы» (12+). На нем выпускники театральных факультетов представят свои дипломные спектакли и получат обратную связь от приглашенных режиссеров, продюсеров и директоров театров, таким образом площадка «Где театра» станет своеобразной актерской биржей, где театры смогут найти себе новых перспективных специалистов.

    Фото: whereistheatre.ru
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    В России существует два крупнейших фестиваля выпускных студенческих работ — «Твой шанс» в Москве и «Будущее театральной России» в Ярославле, куда съезжаются театральные институты со всей страны. Молодежный фестиваль «Где перспективы» встает на путь решения сразу нескольких глобальных проблем, с которыми встречаются выпускники творческих вузов. Каждый год в Санкт-Петербурге выпускается огромное количество актеров и актрис, ведь «драмфак» есть не только в РГИСИ, но и в РГПУ имени Герцена, СПбГИК, СПбГУ, ВХУТЕИН и других университетах города. С одной стороны, фестивальные показы смогут сделать недавних выпускников видимыми для потенциальных работодателей, как это происходит на фестивалях Москвы и Ярославля. С другой стороны, участие в фестивале — это не только поиск нового зрителя, но и продление жизни выпускных спектаклей, которые обычно уходят в безвестность, несмотря на высокий художественный уровень.

    Для зрителей фестиваля откроется возможность понаблюдать за стартом карьеры новых талантов. Кто знает, вдруг именно в эти дни на сцену выйдут новые Иннокентий Смоктуновский или Фаина Раневская?

    Анна Панфилова, директор «Где театра»: «Надеемся, что наш фестиваль станет традиционным событием, позволяющим молодым талантливым выпускникам найти свой путь в театральном сообществе, а самое главное — найти своего зрителя».

    Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте театра.

    Арина Хек

    Фото: whereistheatre.ru

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