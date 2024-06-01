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    Фабио Мастранджело продирижировал русской классикой под разведение моста и анонсировал важную дату

    2003
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    Свой концерт классики — русской, близ Дворцового моста, — провел оркестр Музыкального театра имени Шаляпина «Северная симфония» пол управлением Фабио Мастранджело.

    После «Классики на Дворцовой» — зарубежной, в которой как нельзя кстати пришлись добавленные слова признания в любви Петербургу (оба концерта приурочены ко Дню города) — на Адмиралтейской набережной эхом отозвались строки из оперы «Садко» Римского-Корсакова: «Город прекрасный, город счастливый». Переливы музыки звучали под виды Петербурга на экранах. Слушателями этого концерта стали все гуляющие по набережной Невы: выступление транслировалось через динамики.

    Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру»
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    До полуночи оркестр успел «провести» слушателей не только по страницам «Садко», но и партитурами «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» Чайковского.

    А за минуту до полуночи, знаменующей наступление в Петербурге лета, Фабио Мастранджело поделился со зрителями важной для него датой: в июне исполняется 25 лет приезду дирижёра в Россию. «Принимаю подарки», — пошутил он, но ведущий концерта предложил брать аплодисментами. И тех, действительно, было немало.

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    Дворцовый мост, уже традиционно, развели под «Гимн великому городу» Глиэра в исполнении всех солистов, участвующих в концерте. А в этот поздний вечер на сцену выходили Назия Аминева, Анна Викулина, Елизавета Михайлова, Александра Хасанова, Павел Шнипов, Дмитрий Мулярчик, Тигрий Бажакин и Иосиф Пилиев.

    Александр Гальперин/«Фонтанка.ру»

    За полночь концерт продолжился музыкой Глинки из «Руслана и Людмилы», вновь Римского-Корсакова (уже «Снегурочкой», песней Леля), Чайковского, Хачатуряна (под вальс из драмы «Маскарад» некоторые слушатели начали танцевать), Шостаковича, Дунаевского, Петрова и Соловьева-Седого.

    Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру»

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