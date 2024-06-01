Фабио Мастранджело продирижировал русской классикой под разведение моста и анонсировал важную дату

После «Классики на Дворцовой» — зарубежной, в которой как нельзя кстати пришлись добавленные слова признания в любви Петербургу (оба концерта приурочены ко Дню города) — на Адмиралтейской набережной эхом отозвались строки из оперы «Садко» Римского-Корсакова: «Город прекрасный, город счастливый». Переливы музыки звучали под виды Петербурга на экранах. Слушателями этого концерта стали все гуляющие по набережной Невы: выступление транслировалось через динамики.

До полуночи оркестр успел «провести» слушателей не только по страницам «Садко», но и партитурами «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» Чайковского.



А за минуту до полуночи, знаменующей наступление в Петербурге лета, Фабио Мастранджело поделился со зрителями важной для него датой: в июне исполняется 25 лет приезду дирижёра в Россию. «Принимаю подарки», — пошутил он, но ведущий концерта предложил брать аплодисментами. И тех, действительно, было немало.