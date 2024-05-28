В Михайловском замке откроется большая выставка, посвящённая «империи после Петра»: периоду от Екатерины Первой до Елизаветы Петровны

В парадных залах Михайловского замка вас ждёт эффектный рассказ о пертурбациях в молодой Российской империи после смерти Петра Великого: выставка расскажет о воцарении Екатерины I при поддержке Александра Меншикова, коротком правлении Петра II, придворных интригах, правлении Анны Иоанновны и «бироновщине», наконец, о воцарении любимой дочери Петра I Елизаветы.



В. Якоби. Ледяной дом. 1878. Фото: rusmuseumvrm.ru Поделиться Поделиться





Эпоху между Петром и Елизаветой традиционно непросто понять: интриги, смена правителей, попытка элит ограничить власть монарха и возвращение к абсолютизму. Благо многие знают красноречиво мощную бронзовую скульптуру Анны Иоанновны с арапчонком из Русского музея и с её помощью визуализируют всю сложность исторического периода между петровскими войнами и реформами и опять же войнами на фоне игривого рококо Елизаветы Петровны.



Русский музей сосредоточится на раскрытии внутренних и внешних аспектов жизни империи, заодно показав вещи, которые редко экспонируют, — например, графику (обещают девяносто один графический лист). Организаторы напоминают, что именно на период между 1725 и 1740 годами приходится оформление Академии наук и художеств, становление Михаила Ломоносова, экспедиции Витуса Беринга на Камчатку. В то же время появился первый генеральный план Санкт-Петербурга, в столице работали лучшие архитекторы — именно тогда начинал Франческо Бартоломео Растрелли. Будет на экспозиции, конечно, и та самая скульптура Анны Иоанновны авторства Карло Бартоломео Растрелли. Отдельный зал посвятят церковному искусству, причём большую часть роскошных предметов зрители увидят впервые — обычно они хранятся в закрытых бронекладовых музея.



О. Эллигер III и граверы Академии наук. Фейерверк 30 апреля 1730 года во время празднования коронации Анны Иоанновны. 1731. Поделиться Поделиться





Также вы увидите уникальные печатные и рукописные исторические документы, архитектурные чертежи, зарисовки редкостей, добытых в сибирских и камчатских экспедициях, которые находились в Кунсткамере и погибли при пожаре 1747 года. Будет на выставке и шедевр Ивана Никитина «Портрет Петра I на смертном ложе», а также раздел «историзма» с работами художников XIX — XX веков на тему XVIII столетия. Вы увидите картины Василия Сурикова, Валентина Серова и других художников, посвящённые шутам при дворе Анны Иоанновны, Ледяному дому, Тайной канцелярии, охоте Петра II.



Среди участников проекта — Эрмитаж, Исторический музей, музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, ГМЗ «Петергоф» и ГМЗ «Павловск» — всего двадцать одна институция.

Выставка «Империя после Петра. От Екатерины Первой до Елизаветы Петровны» пройдёт в парадных залах Михайловского (Инженерного) замка с 1 июня по 23 сентября 2024. 6+

