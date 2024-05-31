Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки. Приказ 31 мая опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.



Теперь в аптечке нужно иметь не одну, а две пары ножниц. Одни для перевязочного материала, вторые — общего назначения. В состав аптечки включили также спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см, маркер (черного либо синего цвета) или карандаш.

Старые аптечки могут применяться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.