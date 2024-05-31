Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки. Приказ 31 мая опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.
Теперь в аптечке нужно иметь не одну, а две пары ножниц. Одни для перевязочного материала, вторые — общего назначения. В состав аптечки включили также спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см, маркер (черного либо синего цвета) или карандаш.
Старые аптечки могут применяться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
По действующим правилам отсутствие либо некомплектность аптечки, если такой факт установлен, карается разъяснительной беседой с инспектором ГАИ либо штрафом в 500 рублей.
Напомним, 28 мая ГИБДД в России вернули историческое название «Госавтоинспекция» (ГАИ). В СССР ГАИ была учреждена в 1936 году, а с 1998 года ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). 2 июля 2002 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который сделал наименования ГАИ и ГИБДД равнозначными. Теперь ведомство снова будет называться только Госавтоинспекцией.