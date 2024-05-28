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    ГИБДД вернули название ГАИ

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    ГИБДД в России вернули название «Госавтоинспекция». Об этом 28 мая сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России, передает ТАСС.

    «Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем», — подчеркнул он. По словам Черникова, данный вопрос уже «законодательно урегулировали». Все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нововведения.

    «Милиция — не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — добавил он.

    Напомним, ГАИ была учреждена в 1936 году, а с 1998 года ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

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