ГИБДД вернули название ГАИ

ГИБДД в России вернули название «Госавтоинспекция». Об этом 28 мая сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России, передает ТАСС.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем», — подчеркнул он. По словам Черникова, данный вопрос уже «законодательно урегулировали». Все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нововведения.

«Милиция — не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — добавил он.

Напомним, ГАИ была учреждена в 1936 году, а с 1998 года ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).