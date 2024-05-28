В Фонтанном Доме масштабно отметят 135 лет со дня рождения Анны Ахматовой

В центре проекта, посвящённого 135-летию со дня рождения Ахматовой и 35-летию музея под названием «ДЕКОНСТРУКЦИЯ. 135/35», будет выставка «Анна Ахматова. Подлинность судьбы». Авторы «разобрали» одну из комнат мемориальной квартиры в Фонтанном Доме, чтобы предложить новую форму публичного разговора о поэте.

В Большом зале музея Анны Ахматовой вы увидите сотни мемориальных предметов, рукописей и фотографий из разных собраний, объединённые в инсталляцию архитектором Сергеем Падалко и его мастерской «Витрувий и сыновья». В фокусе кураторов — поздний период жизни Ахматовой с 1944 по 1966 год. Сюжеты посвятят ключевым темам этого времени — блокаде Ленинграда и возвращению в город из эвакуации, встрече в послевоенном Ленинграде с дипломатом Исайей Берлиным, дружбе с Иосифом Бродским.

Среди экспонатов будет записная книжка с последней прижизненной записью Анны Ахматовой, редакции «Поэмы без героя» разных лет. Потомки Николая Пунина, семья Зыковых, предоставили для выставки мемориальные предметы из обстановки квартир, в которых жила Анна Ахматова. Вы увидите створки дверей комнаты на улице Ленина, 34, а также находку из комаровского леса, о которой Ахматова упоминала в стихотворении «Нас четверо»: «Духов, хранителем «места сего» стала лесная коряга».

Название экспозиции отсылает к «Рассказам об Анне Ахматовой» Анатолия Неймана. Выставка, по словам организаторов, обещает стать неким этапом в осмыслении феномена Анны Ахматовой. Среди участников проекта — Пушкинский Дом, Музей театрального и музыкального искусства, Русский музей, Музей истории Петербурга, другие музеи и частные собрания.



Выставка «Анна Ахматова. Подлинность судьбы» в рамках проекта «ДЕКОНСТРУКЦИЯ. 135/35» пройдёт с 1 июня по 25 августа 2024. 12+

