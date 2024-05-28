    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-з

    765мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.69eur96.3

    В Фонтанном Доме масштабно отметят 135 лет со дня рождения Анны Ахматовой

    204
    обсудить

    В центре проекта, посвящённого 135-летию со дня рождения Ахматовой и 35-летию музея под названием «ДЕКОНСТРУКЦИЯ. 135/35», будет выставка «Анна Ахматова. Подлинность судьбы». Авторы «разобрали» одну из комнат мемориальной квартиры в Фонтанном Доме, чтобы предложить новую форму публичного разговора о поэте.

    Фото: предоставлено музеем Ахматовой
    ПоделитьсяПоделиться

    В Большом зале музея Анны Ахматовой вы увидите сотни мемориальных предметов, рукописей и фотографий из разных собраний, объединённые в инсталляцию архитектором Сергеем Падалко и его мастерской «Витрувий и сыновья». В фокусе кураторов — поздний период жизни Ахматовой с 1944 по 1966 год. Сюжеты посвятят ключевым темам этого времени — блокаде Ленинграда и возвращению в город из эвакуации, встрече в послевоенном Ленинграде с дипломатом Исайей Берлиным, дружбе с Иосифом Бродским.

    Среди экспонатов будет записная книжка с последней прижизненной записью Анны Ахматовой, редакции «Поэмы без героя» разных лет. Потомки Николая Пунина, семья Зыковых, предоставили для выставки мемориальные предметы из обстановки квартир, в которых жила Анна Ахматова. Вы увидите створки дверей комнаты на улице Ленина, 34, а также находку из комаровского леса, о которой Ахматова упоминала в стихотворении «Нас четверо»: «Духов, хранителем «места сего» стала лесная коряга».

    Название экспозиции отсылает к «Рассказам об Анне Ахматовой» Анатолия Неймана. Выставка, по словам организаторов, обещает стать неким этапом в осмыслении феномена Анны Ахматовой. Среди участников проекта — Пушкинский Дом, Музей театрального и музыкального искусства, Русский музей, Музей истории Петербурга, другие музеи и частные собрания.

    Выставка «Анна Ахматова. Подлинность судьбы» в рамках проекта «ДЕКОНСТРУКЦИЯ. 135/35» пройдёт с 1 июня по 25 августа 2024. 12+

    Фото: предоставлено музеем Ахматовой

    По теме

    Анна Ахматова
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close