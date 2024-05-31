Правительство внесло в Госдуму проект о возврате 7 процентов уплаченного НДФЛ семьям с двумя детьми

Законопроект о налоговом кешбэке в размере 7 процентов из 13 процентов уплаченного НДФЛ внесло в Госдуму правительство России 31 мая. Его предлагают ежегодно выплачивать работающим родителям с двумя и более детьми, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.



Выплата предусмотрена только для постоянно проживающих в стране работающих граждан России. Возраст детей не должен превышать 18 и 23 лет для студентов высших учебных заведений.



Заявление на получение налогового кешбэка будет необходимо подавать в период с 1 мая по 1 октября.

