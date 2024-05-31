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    Правительство внесло в Госдуму проект о возврате 7 процентов уплаченного НДФЛ семьям с двумя детьми

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    Законопроект о налоговом кешбэке в размере 7 процентов из 13 процентов уплаченного НДФЛ внесло в Госдуму правительство России 31 мая. Его предлагают ежегодно выплачивать работающим родителям с двумя и более детьми, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.

    Выплата предусмотрена только для постоянно проживающих в стране работающих граждан России. Возраст детей не должен превышать 18 и 23 лет для студентов высших учебных заведений.

    Заявление на получение налогового кешбэка будет необходимо подавать в период с 1 мая по 1 октября.

    Правительство России 30 мая одобрило пакет законопроектов Министерства финансов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

    Нововведения, как ожидается, вступят в силу с 1 января 2025 года. Среди них — разница налогообложения в зависимости от доходов: для граждан с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка останется на прежнем уровне 13%, при доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов — 18%, а свыше 50 миллионов рублей в год — 22%.

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