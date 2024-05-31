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    «Мир в заложниках у двух сумасшедших дедов»: на ТВ обсудили позицию Запада насчет права Украины ударить по России

    Ведущие и гости телешоу считают, что эта дискуссия началась из-за успехов России на Харьковском направлении

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    33 комментария

    «Фонтанка.ру»

    У России есть значительные успехи на Харьковском направлении, из-за этих успехов страны НАТО и США и дискутируют о праве Украины ударить по российским территориям. Случиться может всё что угодно, ведь сейчас «мир всё еще в заложниках у двух сумасшедших дедов».

    В таком ключе в эфире российских общественно-политических ток-шоу обсудили дискуссию стран Запада о праве Украины ударить по России. Традиционный обзор российских телепередач 31 мая публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    Важной темой стала и прогрессивная шкала налогообложения, представленная Минфином на неделе. По мнению гостей ток-шоу, «делиться заработанным — это счастье».

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    © Фонтанка.Ру

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