«Фонтанка.ру»
У России есть значительные успехи на Харьковском направлении, из-за этих успехов страны НАТО и США и дискутируют о праве Украины ударить по российским территориям. Случиться может всё что угодно, ведь сейчас «мир всё еще в заложниках у двух сумасшедших дедов».
В таком ключе в эфире российских общественно-политических ток-шоу обсудили дискуссию стран Запада о праве Украины ударить по России. Традиционный обзор российских телепередач 31 мая публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Важной темой стала и прогрессивная шкала налогообложения, представленная Минфином на неделе. По мнению гостей ток-шоу, «делиться заработанным — это счастье».