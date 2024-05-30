Историк искусства расскажет, как эволюционировала пляжная мода

Почему-то название «бикини» для раздельного купальника прижилось, а купальник «майо» чаще называют просто «слитным». 1 июня в Библиотеке «Охта-8» узнаем, как развивался купальный костюм. Бесплатно. 18+
Плотная рубаха — таким был «купальник» в XVIII веке. И купались в нем не для удовольствия: не всякому понравится заходить в холодную морскую воду. Но так рекомендовали доктора, а сами водные процедуры были терапевтическими. Курорты стали развиваться, когда медики сошлись на том, что теплая вода целительней холодной. Но загорать было не принято — купальная одежда все равно прикрывала тело. В XIX веке благопристойной даме полагался не только особый купальный костюм, но и чулки, и специальные туфли. А в 1930-х годах, случалось, за топлес арестовывали… мужчин: оголять торс было неприлично.
Как развивалась пляжная мода и культура пляжного отдыха, как эволюционировали купальные костюмы и что за модельеры их создавали, расскажет Екатерина Бычкова, историк искусства, моды и дизайна, методист Эрмитажа. Идем 1 июня на лекцию «Теперь этот пляж наш»: история пляжной моды» в библиотеку «Охта-8» (Большеохтинский, 8). Регистрация на TimePad. Начало в 18:00.
Александра Шеромова