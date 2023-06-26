    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, вос

    762мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    В Музее искусства Петербурга пройдёт ретроспектива советской художницы Лидии Тимошенко

    530
    обсудить

    «Визитной карточкой» Тимошенко считается серия работ на тему детства и юношества, также её отличает живописное мастерство, чувство цвета и воздуха в работах. Их особенно приятно смотреть вживую. Проект приурочен к 120-летию со дня рождения художницы.

    Лидия Тимошенко. Катюша. 1939–1940
    Лидия Тимошенко. Катюша. 1939–1940Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    На выставке Лидии Тимошенко «Юность эпохи» вы сможете увидеть более двухсот работ: живопись, станковую и печатную графику, охватывающие период с 20-х до конца 60-х годов. Тимошенко, как и все художники, работавшие в СССР, пережила разгром художнических объединений в 30-е, но сохранила узнаваемый характер своих работ. Именно в 30-е художница работала над «детской серией», которую кураторы вписали в концепцию советского романтизма, отметив, что эти образы «правдивы и естественны, лучезарны и светлы». При этом нельзя сказать, что работы Тимошенко наигранно оптимистичны или слишком «сладкие».

    Интонация художницы изменилась после войны. Тимошенко сначала уехала из Ленинграда в эвакуацию в Сибирь, Среднюю Азию и затем в Удмуртию, после чего с 1943 года поселилась в Москве. В 40–60-е годы она писала много портретов, в 50-е создала серию характерных просторных пейзажей. На протяжении двадцати лет (1951–1958, 1960–1967) Тимошенко работала над серией иллюстраций к «Евгению Онегину».

    Лидия Тимошенко. Девочка со скрещенными руками. 1930
    Лидия Тимошенко. Девочка со скрещенными руками. 1930Фото: предоставлено организаторами
    Лидия Тимошенко. На этюде. <nobr class="_">Е. А. Кибрик</nobr>. 1938
    Лидия Тимошенко. На этюде. Е. А. Кибрик. 1938Фото: предоставлено организаторами
    Лидия Тимошенко. Портрет <nobr class="_">Э. Бакаловой</nobr>. 1962
    Лидия Тимошенко. Портрет Э. Бакаловой. 1962Фото: предоставлено организаторами
    Лидия Тимошенко. Татьяна. 1<nobr class="_">960-е</nobr>
    Лидия Тимошенко. Татьяна. 1960-еФото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Лидия Тимошенко (1903–1976) родилась в Петербурге, получила традиционное художественное образование, с 1928 года состояла в объединении авангардистов «Круг художников» вместе с Александром Самохваловым, Вячеславом Пакулиным, Константином Рудаковым и другими художниками. В конце 30-х работала в экспериментальной литографской мастерской ЛОСХа, после переезда в Москву из эвакуации в 1943-м — в литографской мастерской МОСХа. Работы Тимошенко отличает блестящее живописно-пластическое чутьё, техническое мастерство и чувство цвета. Большая ретроспектива художницы — отличная возможность увидеть побольше её работ, которые обычно лишь точечно участвуют во временных выставках.

    Выставка работ Лидии Тимошенко «Юность эпохи» пройдёт в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков с 27 июня по 10 сентября 2023 года. 0+

    Анастасия Семенович

    Лидия Тимошенко. Катюша. 1939–1940
    Лидия Тимошенко. Катюша. 1939–1940Фото: предоставлено организаторами

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close