В Музее искусства Петербурга пройдёт ретроспектива советской художницы Лидии Тимошенко

«Визитной карточкой» Тимошенко считается серия работ на тему детства и юношества, также её отличает живописное мастерство, чувство цвета и воздуха в работах. Их особенно приятно смотреть вживую. Проект приурочен к 120-летию со дня рождения художницы.



Лидия Тимошенко. Катюша. 1939–1940 Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На выставке Лидии Тимошенко «Юность эпохи» вы сможете увидеть более двухсот работ: живопись, станковую и печатную графику, охватывающие период с 20-х до конца 60-х годов. Тимошенко, как и все художники, работавшие в СССР, пережила разгром художнических объединений в 30-е, но сохранила узнаваемый характер своих работ. Именно в 30-е художница работала над «детской серией», которую кураторы вписали в концепцию советского романтизма, отметив, что эти образы «правдивы и естественны, лучезарны и светлы». При этом нельзя сказать, что работы Тимошенко наигранно оптимистичны или слишком «сладкие».



Интонация художницы изменилась после войны. Тимошенко сначала уехала из Ленинграда в эвакуацию в Сибирь, Среднюю Азию и затем в Удмуртию, после чего с 1943 года поселилась в Москве. В 40–60-е годы она писала много портретов, в 50-е создала серию характерных просторных пейзажей. На протяжении двадцати лет (1951–1958, 1960–1967) Тимошенко работала над серией иллюстраций к «Евгению Онегину».



Лидия Тимошенко. Девочка со скрещенными руками. 1930 Фото: предоставлено организаторами Лидия Тимошенко. На этюде. Е. А. Кибрик . 1938 Фото: предоставлено организаторами Лидия Тимошенко. Портрет Э. Бакаловой . 1962 Фото: предоставлено организаторами Лидия Тимошенко. Татьяна. 1 960-е Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Лидия Тимошенко (1903–1976) родилась в Петербурге, получила традиционное художественное образование, с 1928 года состояла в объединении авангардистов «Круг художников» вместе с Александром Самохваловым, Вячеславом Пакулиным, Константином Рудаковым и другими художниками. В конце 30-х работала в экспериментальной литографской мастерской ЛОСХа, после переезда в Москву из эвакуации в 1943-м — в литографской мастерской МОСХа. Работы Тимошенко отличает блестящее живописно-пластическое чутьё, техническое мастерство и чувство цвета. Большая ретроспектива художницы — отличная возможность увидеть побольше её работ, которые обычно лишь точечно участвуют во временных выставках.



Выставка работ Лидии Тимошенко «Юность эпохи» пройдёт в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков с 27 июня по 10 сентября 2023 года. 0+

Анастасия Семенович

