Этнографический музей приглашает на выставку-путешествие по Средней Азии и Казахстану

На выставке вы узнаете о взаимодействии осёдлых и кочевых культур в регионе, роли городов как центров ремёсел и торговли, различиях в религиозных практиках, а главное — о создании системы взаимовыгодных хозяйственных связей.
Выставку «Город и степь» организаторы называют путешествием, ее основным сюжетом станет путь через культурные зоны Средней Азии: степное кочевье, сельское предместье, город — с остановками в ключевых местах. Поэтому центральное место в экспозиции займут средства передвижения: старинная хивинская арба, телега славянских крестьян-переселенцев, снаряжение вьючных и верховых животных, а также паровозы — «железные кони» новой эпохи, запечатлённые на фотографиях Среднеазиатской железной дороги.
В разделе, посвящённом кочевым культурам, вы увидите сцены остановки караванов на отдых, торговли в степи, изготовления шерстяных ковров. А в разделе, посвящённом среднеазиатскому городу, познакомитесь с центральной улицей с лавками, чайханой и караван-сараем, а также базаром — сердцем местной общественной жизни. Часть экспозиции посвятят роли властных элит в среднеазиатском обществе и материальному воплощению этой власти, вы увидите парадные костюмы и дорогое конское убранство. Именно правящие круги и аристократия традиционно покровительствовали торговле в регионе. Заключительный раздел выставки будет посвящён Среднеазиатской железной дороге, появление которой способствовало сближению города и степи, а также притоку в регион людей из других частей Российской империи.
Всего на выставке будет порядка двухсот пятидесяти памятников традиционной культуры XIX–XX веков, среди которых ткани и керамика, ковры и кожаная утварь, средства передвижения, костюмы, образцы дипломатических даров, а также ценные фотографии.
Выставка «Город и степь: диалог цивилизаций в регионе Средней Азии и Казахстана» пройдёт в Этнографическом музее с 28 июня до 26 ноября 2023 года. 6+
Анастасия Семенович