Петербуржцев зовут пройти путями Шаляпина и посмотреть парад бульдогов

2 июля с 18.00 до 22.00 пройдет документальный спектакль-променад «Шаляпин. Прогулка». Это проект Музея театрального и музыкального искусства: на один день все площадки музея — Театральный музей, музей-квартира актеров Самойловых и музей-квартира Римского-Корсакова, Шереметьевский дворец — объединятся в общий шаляпинский маршрут. Отправной точкой станет начало петербургской биографии Шаляпина — его приезд в имперскую столицу полуголодным провинциальным артистом. Через несколько лет он уедет уже из советского Петрограда оперной звездой, первым народным артистом, наверняка не зная, что навсегда. Эмиграция Шаляпина станет символической точкой спектакля.
Участникам маршрута предстоит пройти четырехчасовое путешествие с аудиогидом, где прозвучат воспоминания самого Шаляпина и его современников. В музейных пространствах зрители смогут увидеть инсталляции и театральные эпизоды. В Шереметьевском дворце будет работать масштабная выставка о сценических образах и жизни Федора Шаляпина. Также зрители смогут стать участниками парада бульдогов, любимых собак Шаляпина — бульдогу Ройке посвящена даже детская книга Ирины Зартайской, а один из бульдогов появился вместе с хозяином на знаменитой картине Бориса Кустодиева. В финале путешествия зрители совершат водную прогулку на кораблике.
Познакомиться с режиссерами эпизодов и узнать подробности можно в группе театральных проектов музея. Так в музее-квартире актеров Самойловых режиссер Арина Гулимова представит модный показ, который раскроет разные представления о Шаляпине от барина до знаменитого певца.
Автор и режиссер проекта Константин Учитель, а также магистральный режиссер маршрута Дмитрий Крестьянкин, связаны с самым известным спектаклем-променадом Петербурга Маршрут «Старухи» по произведениям Даниила Хармса.
Музей театрального и музыкального искусства активно ставит спектакли, посвященные истории российского театра. Например, в декабре 2022 года прошла премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Красный фонарь» по дневникам и воспоминаниям директора императорских театров Владимира Теляковского.
6+
Полина Никитина