«Мюзик-холл» отметит юбилей Шаляпина на своей сцене «гастролями» мировых театров, где он пел

По случаю 150-летия со дня рождения великого русского баса Федора Шаляпина театр «Мюзик-холл» готовит праздничный концерт. Он пройдет 14 февраля под названием «Федор Шаляпин. Народный артист мира». Упомянутый «мир» приедет на гастроли в Петербург сам — при помощи 3D-мэппинг-шоу: зал театра во время музыкальных номеров будет «трансформироваться» в залы оперных театров, принимавших на своих сценах артиста.
Также видео воссоздаст исторические фотографии и хроники, передающие атмосферу эпохи, в которой Шаляпин жил. Публике покажут работы Серова, Головина, Бориса Шаляпина и автопортреты самого Федора Ивановича.
На сцену в сопровождении оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело выйдут солисты оперных театров, чтобы воссоздать ту галерею образов, с которой Шаляпин ассоциируется. В программе — арии из опер Верди («Дон Карлос»), Массне («Дон Кихот»), Гуно («Фауст»), Серова («Вражья сила»), Глинки («Жизнь за царя»), Мусоргского («Борис Годунов»), Даргомыжского («Русалка») и других. Партии исполнят солист Мариинского театра Михаил Петренко, солист музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Скориков, солист Михайловского театра Александр Безруков, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Денис Беганский.
Начало в 19:00.
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