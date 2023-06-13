Петербуржцев зовут подключиться к эфиру «Радио Хармс»

Фото: vk.com/harmstaruha Поделиться Поделиться





18 июня пройдет 11-й спектакль-променад Маршрут «Старухи» по произведениям Даниила Хармса и поэтов-ОБЭРИУтов. Каждый Маршрут в разные годы был посвящен определенной городской локации или строился в формате перемещений по городу от локации к локации. В этом году центром Маршрута станет радио-эфир и точка его вещания — Дом Радио на Малой Садовой. В этом историческом и важном для города месте будут проходить эпизоды и будет организовано радиовещание. Зритель будет один на один с Маршрутом — радио-эфир будет звучать в наушниках. Если нет возможности присутствовать на спектакле лично, можно подключиться к трансляции «Радио Хармс», которая будет идти на протяжение всего спектакля.

Основная тема Маршрута этого года — радио как волны, которые соединяют людей через океаны и государственные границы. Зрителей ждет своего рода исследование радио как коммуникации людей прошлого — подпольные радиостанции СССР, пиратские настройки на «Голос Америки»* и «Радио Свобода»**. Маршрут стартует в 12.00 в центре города и закончится традиционным пикником в Лисьем носу.



Здание Дома радио — памятник архитектуры начала 20-го века в стиле неоклассицизма. В 1933 году в его стены вселяется Ленинградское радио и работает там до сих пор, не прерывая своего вещания даже в годы блокады. Даниил Хармс бывал в Доме Радио, вёл и записывал передачи в студии, располагавшейся на шестом этаже. С июня 2019 года Дом Радио является официальной резиденцией оркестра, хора и творческой лаборатории MusicAeterna под руководством дирижёра Теодора Курентзиса.



О создателях Маршрута, как к нему подготовиться и стать его участником читайте на сайте спектакля. А также в группе Вконтакте и телеграм -канале. 4

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Полина Никитина

*признан в России СМИ-иноагентом **признан в России СМИ-иноагентом

