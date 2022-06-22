Петербуржцев зовут на «Маршрут Старухи» предаваться воспоминаниям

Первый раз спектакль-променад по мотивам произведений Даниила Хармса состоялся в 2013 году. Каждый маршрут делают более 200 человек. В этом году их истории о подвигах, поражениях, преодолениях, удачах и неожиданностях станут главными темами Маршрута. ««Маршрут Старухи» 2021 года был посвящен мечтам. От мечты мы отправляемся еще дальше в глубины сознания — в мир воспоминаний. Ведь наше будущее всегда питается нашим прошлым», — говорят создатели променада.

Эпизоды спектакля делают разные режиссеры. В 2022 году ими станут Дмитрий Крестьянкин, Кирилл Люкевич, Степан Пектеев, Роман Муромцев и многие другие.



Маршрут состоит из перемещений зрителя по городу. Среди локаций этом году — Дом Актера, Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты», дом Хармса на Надеждинской, тюрьма Кресты. По традиции променад продолжится на электричке в Лисий Нос, где на берегу Финского залива для все участников Маршрута будет устроен пикник. Всего же зрителей ждёт 8 часов зрелищ и 15 километров пути.



Судьба Даниила Хармса неразрывно связана с Петербургом. Он родился 17 (30) декабря 1905 года в Санкт-Петербурге — тогда его еще звали Даниил Ювачёв. Всю жизнь прожил в Петербурге-Петрограде-Ленинграде — писал стихи и организовывал литературные объединения, стал классиком советской детской поэзии, был арестован и на год сослан в Курск, писал прозу, собирался с друзьями-обэриутами исследовать ужас, петь песни и читать стихи. 23 августа 1941 года арестован по доносу за панические настроения. Хармс умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда, в наиболее тяжёлый по количеству голодных смертей месяц, в отделении психиатрии больницы тюрьмы «Кресты».



Портрет Хармса на его доме появился в феврале 2016 -го года. Летом этого года его закрасили. А позже появилась его световая проекция, которая быстра исчезла — новая должна появиться к концу лета.



Подробности о «Маршруте Старухи», его истории, режиссерах можно узнать на сайте проекта и его телеграм -канале.