Не копия оригинала. Как выглядит световая проекция на месте портрета Хармса на улице Маяковского

Портрет Даниила Хармса исчез с фасада дома на улице Маяковского. Его заменила световая проекция, но, вопреки обещаниям, на «точную копию оригинала» она не похожа.
Фотографией здания с «Фонтанкой» 6 мая поделилась читательница. Вместо десятиметрового граффити на фасаде красуется фото писателя с подписью «Даниил Хармс».
Ранее власти Петербурга пообещали, что проекция будет копией рисунка. «Фонтанка» показывала, как его закрашивали.
Портрет Даниила Хармса высотой в три этажа появился на угловом фасаде дома по улице Маяковского шесть лет назад, в феврале 2016-го. Художники Паша Кас и Павел Мокич приурочили его к 74-й годовщине смерти писателя. Подробнее об абсурдной истории граффити читайте на «Фонтанке».