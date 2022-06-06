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    Не копия оригинала. Как выглядит световая проекция на месте портрета Хармса на улице Маяковского

    3790
    6 комментариев

    Портрет Даниила Хармса исчез с фасада дома на улице Маяковского. Его заменила световая проекция, но, вопреки обещаниям, на «точную копию оригинала» она не похожа.

    Фотографией здания с «Фонтанкой» 6 мая поделилась читательница. Вместо десятиметрового граффити на фасаде красуется фото писателя с подписью «Даниил Хармс».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Ранее власти Петербурга пообещали, что проекция будет копией рисунка. «Фонтанка» показывала, как его закрашивали.

    Портрет Даниила Хармса высотой в три этажа появился на угловом фасаде дома по улице Маяковского шесть лет назад, в феврале 2016-го. Художники Паша Кас и Павел Мокич приурочили его к 74-й годовщине смерти писателя. Подробнее об абсурдной истории граффити читайте на «Фонтанке».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (6)

    dyadenka
    Кому мешал тот прекрасный Хармс. Просто нет слов!
    СпортивнаяДевушка
    Было неплохо, но такой вариант лучше! Хорошее, характерное для Хармса, фото подобрали.
    Opioman
    Чего не сделаешь ради распила бюджета
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