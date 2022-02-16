Беспрецедентная история на Маяковского. Рисованного Хармса заменят на лампового

Фото: Павел Крупник / instagram.com Поделиться Поделиться







О найденном компромиссе «Фонтанке» сообщил депутат Заксобрания Павел Крупник, который выступил посредником в переговорах между активистами и Смольным. Это решение воплотят с помощью оборудования «Ленсвета». Точная дата, когда на смену муралу придет световая композиция, пока неизвестна. Но вечером 16 февраля состоится «примерка» — второе пробное включение проектора с фотографией поэта.

— Мне самому, как петербуржцу, Хармс «зашел», очень тонко и эстетично была сделана эта работа, — говорит Крупник. — Куда я только не обращался с письмами в защиту изображения, но закон есть закон. В итоге удалось найти нетрадиционное решение.

С чего все началось?

Портрет Даниила Хармса высотой в три этажа появился на угловом фасаде дома по улице Маяковского шесть лет назад, в феврале 2016-го. Художники Паша Кас и Павел Мокич приурочили его к 74-й годовщине смерти писателя. Павел Мокич рассказал «Фонтанке», что познакомился с творчеством Хармса за год до этого, но так вдохновился, что даже объявил народную акцию за создание настоящего музея поэта.

Рисовали быстро, по трафарету, управились всего за час. Зато каша заварилась такая, что растянулась на шесть лет и до сих пор ее еще до конца не расхлебали.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Проблемы с муралом начались уже через месяц: нашлись недовольные граждане, которые пожаловались на незаконное граффити властям. Выяснилось: чтобы рисовать на домах все, что заблагорассудится, одного согласования с собственниками жилья мало, надо еще и подписью властей заручиться. А вот этим художники как раз похвастать и не могли.

Чиновники потребовали закрасить картину. Художники ответили сбором подписей в ее защиту. Встали в позу и жильцы — нанимать маляра им пришлось бы за свой счет.

От криков и негодования перешли к делу только весной 2021 года, когда в суд поступил иск администрации Центрального района с требованием закрасить граффити с Даниилом Хармсом. С просьбой защитить мурал жильцы дома дошли до губернатора — петицию на его имя подписали более 700 человек, вступался за Хармса и тогдашний губернатор города Георгий Полтавченко.

Но все было тщетно. В октябре прошлого года суд потребовал убрать надписи с дома в течение месяца. Жильцы подали апелляцию. Точку в этом деле должны поставить со дня на день.

Как идею восприняли активисты?

Активисты борьбы за граффити поэта решением заменить его на проекцию довольны. Об этом «Фонтанке рассказал Даниил Петров, он живет в доме на Маяковского, причем в квартире, где когда-то жил сам Даниил Хармс.

— Уже такая буря комментариев разверзлась: «Ламповый мурал — какая гадость!» Но это единственное решение, которое могло быть. Потому что закон, который был принят, он совершенно правильный — на фасадах домов нельзя ничего размещать — ни рисунки, ни портреты, — говорит Даниил. — Не хочу никого хвалить, но в данном конкретном случае это почти беспрецедентная история, когда никто не хотел его закрашивать и даже законодательные ветви власти занимались этим вопросом.

А что же граффити?

Десятиметровое граффити Хармса все-таки закрасят. Сегодня же вечером, 16 февраля, ТСЖ дома, где находится изображение Хармса, и администрация должны подписать мировое соглашение.

— Речь в нем идет о том, что граффити закрашивается, конфликт исчерпан, — говорит Даниил. — Документ уже готов, его подготовили юристы администрации района. Если они нас разводят, чтобы мы его подписали, а потом ничего не сделают, тогда все критики были правы и я съем шляпу.

Как это работает?

Как рассказал «Фонтанке» Даниил, существует большой городской проект «Ленсвета» с проекциями на различную тематику, куда кандидатуру Хармса внесли буквально в последние две недели. Накануне вечером проекцию уже протестировали.

Фотографий поэта подберут несколько и согласуют с жильцами дома. И обязательно в составе прочих на стене будет вспыхивать снимок того самого граффити, с которого заварилась вся эта шестилетняя каша — с недовольством горожан и судебными тяжбами.

— Интерактив можно запустить, пускать через проектор стихи, — накидывает варианты креатива Даниил.



Проектор установят в доме напротив, его синхронизируют с включением городского освещения. Мощность тоже будут обговаривать: дом 11 на Маяковского входит в экскурсионный маршрут, и жильцы надеются, что туристы смогут лицезреть «лампового» Хармса.

Что дальше с желанием рисовать на стенах?

Чтобы впредь по граффити не возникало кривотолков, а у петербуржцев не возникало желания рисовать что хочешь и где хочешь, Павел Крупник подготовил свою версию регламента по граффити и уже согласовал с вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским. Юротдел Заксобрания получит проект уже на следующей неделе. Действующий ныне порядок согласования граффити очевидно не работает.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

