Жители дома №11 по улице Маяковского в Петербурге опубликовали 5 апреля на сайте change.org петицию с просьбой к Александру Беглову сохранить портрет Даниила Хармса, нарисованный на здании. К ночи ее подписали более 700 человек.
Авторы петиции пишут, что собственники дома еще в 2016 году поддержали создание граффити. Его нарисовали художники Паша Кас и Павел Мокич к 74-летию со дня смерти Даниила Хармса (писатель умер 2 февраля 1942 года). Они также напоминают, что идею узаконить граффити поддержал губернатор Александр Полтавченко.
Ранее сегодня стало известно, что Дзержинский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11» с требованием закрасить граффити с Хармсом.
«В результате может случиться так, что портрет Даниила Хармса исчезнет с фасада дома, чего допустить нельзя, особенно в год 80-летия его несправедливого ареста <...> По мнению жителей дома и жителей Санкт-Петербурга, изображение Хармса соответствует архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Санкт-Петербурга», - говорится в петиции.
Авторы подчеркивают, что на улице Маяковского и соседних с ней открылось много книжных магазинов, «наш район стал одним из интеллектуальных центров города, и портрет Даниила Хармса – своего рода символ этой замечательной тенденции».