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Жители дома с портретом Хармса попросили Беглова сохранить граффити

Петицию с просьбой защитить граффити с портретом Хармса подписали более 700 петербуржцев

Жители дома №11 по улице Маяковского в Петербурге опубликовали 5 апреля на сайте change.org петицию с просьбой к Александру Беглову сохранить портрет Даниила Хармса, нарисованный на здании. К ночи ее подписали более 700 человек.

Авторы петиции пишут, что собственники дома еще в 2016 году поддержали создание граффити. Его нарисовали художники Паша Кас и Павел Мокич к 74-летию со дня смерти Даниила Хармса (писатель умер 2 февраля 1942 года). Они также напоминают, что идею узаконить граффити поддержал губернатор Александр Полтавченко.

Ранее сегодня стало известно, что Дзержинский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11» с требованием закрасить граффити с Хармсом.

«В результате может случиться так, что портрет Даниила Хармса исчезнет с фасада дома, чего допустить нельзя, особенно в год 80-летия его несправедливого ареста <...> По мнению жителей дома и жителей Санкт-Петербурга, изображение Хармса соответствует архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Санкт-Петербурга», - говорится в петиции.

Авторы подчеркивают, что на улице Маяковского и соседних с ней открылось много книжных магазинов, «наш район стал одним из интеллектуальных центров города, и портрет Даниила Хармса – своего рода символ этой замечательной тенденции».

В доме №11 на улице Маяковская поэт и писатель Даниил Хармс (Ювачев) прожил без малого 15 лет до ареста 23 августа 1941-го за «пораженческие настроения», «контрреволюционную пораженческую агитацию».

Хармс — основоположник абсурдизма в русской литературе, участник объединения ОБЭРИУ. В первый раз арестован был в декабре 1931-го года, по некоторым источникам, за то, что пел «Боже, царя храни!» Умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы тюрьмы «Кресты». К столетию Даниила Хармса в 2005 году на фасаде дома была установлена мемориальная доска работы петербургского архитектора и скульптора Вячеслава Бухаева.

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