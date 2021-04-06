Жители дома №11 по улице Маяковского в Петербурге опубликовали 5 апреля на сайте change.org петицию с просьбой к Александру Беглову сохранить портрет Даниила Хармса, нарисованный на здании. К ночи ее подписали более 700 человек.



Авторы петиции пишут, что собственники дома еще в 2016 году поддержали создание граффити. Его нарисовали художники Паша Кас и Павел Мокич к 74-летию со дня смерти Даниила Хармса (писатель умер 2 февраля 1942 года). Они также напоминают, что идею узаконить граффити поддержал губернатор Александр Полтавченко.

