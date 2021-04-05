Портрет Даниила Хармса потащили в петербургский суд. Граффити с писателем может исчезнуть с дома на Маяковской

Дзержинский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11». Требование — закрасить граффити с Даниилом Хармсом. Об этом 5 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Как следует из картотеки, предварительное судебное заседание назначено на 11 часов утра 28 апреля. Вероятно, к подаче иска привело обращение некой пользовательницы портала «Наш Санкт-Петербург» Фатимы И., которая в марте 2020 года пожаловалась на граффити.



В администрации сначала ответили, что устранение проблемы возможно «в рамках агротехнического периода с 15.04 по 15.10 при температуре +8...+10 С», так как штукатурные и лакокрасочные работы требуют, чтобы температура воздуха не опускалась ниже определенного показателя. А в марте этого года отчитались о подаче иска к ТСЖ «Маяковского 11».

