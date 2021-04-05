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Портрет Даниила Хармса потащили в петербургский суд. Граффити с писателем может исчезнуть с дома на Маяковской

Граффити с Даниилом Хармсом в Петербурге снова пытаются закрасить

Дзержинский районный суд Петербурга принял к рассмотрению иск администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11». Требование — закрасить граффити с Даниилом Хармсом. Об этом 5 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как следует из картотеки, предварительное судебное заседание назначено на 11 часов утра 28 апреля. Вероятно, к подаче иска привело обращение некой пользовательницы портала «Наш Санкт-Петербург» Фатимы И., которая в марте 2020 года пожаловалась на граффити.

В администрации сначала ответили, что устранение проблемы возможно «в рамках агротехнического периода с 15.04 по 15.10 при температуре +8...+10 С», так как штукатурные и лакокрасочные работы требуют, чтобы температура воздуха не опускалась ниже определенного показателя. А в марте этого года отчитались о подаче иска к ТСЖ «Маяковского 11».

В заявлении (есть в распоряжении «Фонтанки») администрация со ссылкой на городские правила благоустройства потребовала от товарищества собственников «устранить несанкционированные надписи и рисунки с лицевого фасада».

Интересно, что правила благоустройства, на которые ссылается истец, появились позже, чем граффити, — только 9 ноября 2016 года, тогда как изображение было нарисовано еще в феврале того же года. Тогда на него пожаловались два петербургских журналиста. При этом жильцы высказывали несогласие, что закрашивать фасад им придется за свой счет.

За сохранение портрета выступил на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В доме №11 на улице Маяковская поэт и писатель Даниил Хармс (Ювачев) прожил без малого 15 лет до ареста 23 августа 1941-го за «пораженческие настроения», «контрреволюционную пораженческую агитацию».

Хармс — основоположник абсурдизма в русской литературе, участник объединения ОБЭРИУ. В первый раз арестован был в декабре 1931-го года, по некоторым источникам, за то, что пел «Боже, царя храни!» Умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы тюрьмы «Кресты». К столетию Даниила Хармса в 2005 году на фасаде дома была установлена мемориальная доска работы петербургского архитектора и скульптора Вячеслава Бухаева.

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Комментарии (5)

Марина Максакова
Жилкомсервисы, возглавляемые часто фатимой, обновляют фасады только благодаря граффити и ,как правило, той краской, которая осталась от общ.туалетов...
alexadmin
Куда можно выразить несогласие с присутствием "Фатимы И." на фасадах, асфальте и поребриках нашего города?
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