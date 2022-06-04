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    Хармсу конец. Петербургские коммунальщики взялись за краску

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    7 комментариев

    Портрет Даниила Хармса исчезает с фасада дома на улице Маяковского. Коммунальщики начали закрашивать граффити, передает корреспондент «Фонтанки» 4 июня.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Городские власти обещали сохранить рисунок, но не в виде граффити, а в виде световой проекции. Она будет точной копией оригинала.

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    Портрет Даниила Хармса высотой в три этажа появился на угловом фасаде дома по улице Маяковского шесть лет назад, в феврале 2016-го. Художники Паша Кас и Павел Мокич приурочили его к 74-й годовщине смерти писателя. Подробнее об абсурдной истории граффити читайте на «Фонтанке».

    Фото: Софья Огнева
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    Фото: Софья Огнева

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    Комментарии (7)

    07A
    Хармсу бы понравилось!
    Денеб
    Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью! (С)
    セルゲイ
    они бы так с ларьками боролись
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