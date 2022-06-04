Хармсу конец. Петербургские коммунальщики взялись за краску

Портрет Даниила Хармса исчезает с фасада дома на улице Маяковского. Коммунальщики начали закрашивать граффити, передает корреспондент «Фонтанки» 4 июня.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Городские власти обещали сохранить рисунок, но не в виде граффити, а в виде световой проекции. Она будет точной копией оригинала.
Портрет Даниила Хармса высотой в три этажа появился на угловом фасаде дома по улице Маяковского шесть лет назад, в феврале 2016-го. Художники Паша Кас и Павел Мокич приурочили его к 74-й годовщине смерти писателя. Подробнее об абсурдной истории граффити читайте на «Фонтанке».