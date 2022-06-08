Хармсу запретили курить. Закрашенному в Петербурге граффити пытаются найти замену

Новая световая проекция с портретом Хармса на месте закрашенного граффити появится к концу лета.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





В Петербурге ищут замену муралу на стене дома 11 по улице Маяковского, который закрасили в минувшие выходные. На его месте ненадолго включили световую проекцию, но затем отключили совсем, оставив яркое жёлтое пятно на фасаде. Борьба за портрет Хармса шла почти шесть лет, и даже после того, как она оказалась проиграна, писателю всё равно не везёт.



В минувшие выходные на фасаде дома 11 по улице Маяковского заметили рабочего. Он планомерно закрашивал профиль писателя и поэта Даниила Хармса, жившего в первой половине XX века в этом доме. Минувшей осенью суд обязал ТСЖ этого дома избавиться от рисунка. После обжалования разбирательства длились ещё полгода, но ни к чему не привели. В апреле 2022 года в Дзержинский суд вернулось утверждённое вышестоящими инстанциями решение: граффити нарисовано незаконно.



Портрет Даниила Хармса высотой в три этажа появился на угловом фасаде дома по улице Маяковского в феврале 2016 года. Художники Паша Кас и Павел Мокич приурочили его к 74-й годовщине смерти писателя. Мокич рассказывал «Фонтанке», что познакомился с творчеством Хармса за год до этого, но так вдохновился, что даже объявил народную акцию за создание настоящего музея поэта.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Проблемы с муралом начались уже через месяц. С жалобой на портрет Хармса на фасаде здания в администрацию Центрального района обратился петербургский журналист Вадим Кузьмицкий, к нему присоединился главный редактор издания «Канонер» Дмитрий Ратников. Им не понравился новый вид дома 11 на улице Маяковского. «По-моему, жутко, что устрашающий силуэт в три этажа стал доминантой перекрестка исторических улиц», — говорил Кузьмицкий. После этого в администрации района предложили ТСЖ «принять исчерпывающие меры» по приведению фасада в нормативное состояние.



В тот раз рисунок спас губернатор города Георгий Полтавченко. Он отреагировал на массовые обращения в защиту граффити: «Хармса, из-за изображения которого разгорелись споры, считаю классиком. Надо узаконить, если местные жители будут не против».

Но согласовать уже нарисованное граффити по петербургским законам оказалось невозможно. В 2020 году на портрет пожаловался аноним на портале «Наш Санкт-Петербург». После этого к истории про согласование вернулись вновь, и тогда уже администрация района обратилась в суд с требованием закрасить Хармса. К тому времени в Петербурге сменился губернатор, и Александр Беглов на защиту рисунка, в отличие от предыдущего руководителя города, не встал. Суд подтвердил правоту чиновников.



Впрочем, дело и в этот раз не обошлось без политики. Разрешить конфликт собрался глава фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Павел Крупник. Он провёл переговоры с «Ленсветом» и предложил заменить портрет световой копией. Рядом с домом установили проектор, к обсуждению подключили комитет по градостроительству и архитектуре. Тогда ещё главный художник, зампред комитета Алексей Моор, предложил свой рисунок: портрет Хармса с курительной трубкой во рту. Именно его и протестировали сначала ещё на незакрашенном граффити, а затем на образовавшемся на его месте жёлтом прямоугольнике.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Однако оставить его насовсем не позволяет закон, пояснили «Фонтанке» в администрации района, — напротив находится школа. Видимо, находящийся напротив курящий Хармс может побудить детей тоже взяться за трубку.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С точной копией закрашенного писателя тоже оказались проблемы. Как рассказал «Фонтанке» депутат Павел Крупник, художники, нарисовавшие мурал, отказались предоставлять права на это изображение, поэтому профильный комитет объявил конкурс на новое. «Конкурс объявлен весной, но мы решили его продлить до конца июля, чтобы побольше работ было», — рассказали в ведомстве. Собеседники «Фонтанки», знакомые с ситуацией, добавляют, что продлить приём заявок решили неслучайно: выбирать было почти что не из чего. Кроме того, дело осложнилось ещё и тем, что проводивший конкурс главный художник уволился в конце мая.



По словам Крупника, по итогам конкурса может появиться не одна световая проекция, а целая серия — может быть, и не только Хармса: «Вообще мы делали опрос: почти 30 процентов опрошенных не знали, кто такой Хармс, а 50 процентов вместо него предпочли бы видеть на фасаде Бродского». У Бродского, кстати, с граффити получилось немногим лучше, чем у Хармса.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

