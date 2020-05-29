Спасти рядового Бродского. Почему согласование на граффити получить сложнее, чем нобелевку

Если бы автор граффити с Бродским пошел по пути закона, рисунок на Пестеля появился бы уж точно не к этому юбилею поэта. Другие проекты художника застыли на стадия согласования, как и необходимый закон

автор фото Павел Каравашкин / коллаж / «Фонтанка.ру»

В ГАТИ поясняют: “При выявлении нарушений в части содержания фасадов нежилых зданий Инспекцией в отношении владельца здания возбуждается дело об административном нарушении. Однако в случае, если собственник устраняет нарушение до рассмотрения дела об административном правонарушении, наказание в виде штрафа не назначается”. За неправильное содержание фасадов с начала 2020 года инспекция уже вынесла 65 постановлений о привлечении к административной ответственности. Хорошая новость: в прошлом году за аналогичный период постановлений было 76. Зато выросли начисленные штрафы: 650 тысяч в 2020-м против 610 тысяч в 2019-м.

То, что на стенах подстанций “Ленэнерго” еще живы портреты Виктора Цоя, Сергея Бодрова и Зины Портновой, - большая удача. “Большинство работ художников на объектах "Россети Ленэнерго" недолговечны, несмотря на отсутствие претензий собственника и при соблюдении условий, что изображение не носит экстремистского характера, а его нанесение не грозит безопасности жителей. Часть изображений ликвидируется коммунальными службами, - вздыхают в “Ленэнерго” и добавляют. - Работы должны согласовываться авторами изображений до нанесения: с собственником и с административными органами”.



Должны-то должны, только вот процедура этого согласования сейчас регулируется правилами благоустройства территории города. В них рисунки и росписи наряду со скульптурами, стелами и триумфальными колоннами относят к произведениям монументального искусства, поэтому согласовывать их нужно так же, как если бы ты захотел поставить в городе памятник.

Одними из первых эту сложную историю прочувствовали в прошлом году активисты Центрального района. Тогда электрощит на Тульской улице покрылся кольчугой с щитом и мечом. “Согласование у нас получилось после того, как мы встретились с Бегловым тогда, зимой. Мы ему показали два электрощитка. Они сами на нас вышли как-то, сказали, что хотят посмотреть на проблемы района”, - вспоминает Ярослав Костров. Самым сложным оказалось согласование эскиза с КГА. “Пришли эскиз, сходи на несколько приемов к художникам в отдел монументального искусства, согласуй с ними эскиз, исправь его, переделай. Мы переделывали три раза”, - перечисляет активист. Зато за год на раскрашенный щит ни разу не покусились расклейщики объявлений.



У Олега Лукьянова тоже есть опыт, правда, пока без хэппи-энда. С прошлого года согласовывается рисунок на территории одной из школ Адмиралтейского района. Художник поясняет: сначала надо добиться согласия собственника стены, потом предложить проект администрации района, затем обращаться в КГА и КГИОП - в зависимости от того, является ли здание объектом культурного наследия, дальше его рассматривает специальная художественная комиссия. Процесс затянулся и, по всей видимости, конкретных сроков не имеет.

Разговоры о частичной легализации граффити или хотя бы упрощении процедуры согласования ходят в Петербурге не первый год. С такой инициативой Смольный выступал еще в 2014-м - в попытках продемонстрировать желание поддержать художников даже провел с ними встречу, на которой, правда, прийти к какому-то решению не удалось. Несмотря на это, спустя неделю чиновники выпустили список из 102 адресов для легальных граффити, который администрации 18 районов подготовили вместе с энергетическими предприятиями. Однако художники говорят, что теперь от этого списка почти ничего не осталось.



Поднять проблемную тему в 2017-м попытался депутат от “Единой России” Александр Тетердинко - он предложил губернатору Полтавченко дополнить Закон о благоустройстве Петербурга новой нормой, которая предусматривала бы возможность легализации граффити, если они не нарушают архитектурный облик города. Но в ответ получил письмо о том, что у нас, мол, и так все уже урегулировано.

Последний этап борьбы четко обозначился в феврале прошлого года - депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении приняли документ о легализации граффити. Спустя почти полтора года дело не сдвинулось ни на шаг. “Законопроект ожидает второго чтения”, - говорит один из его разработчиков Денис Четырбок.

Текст уже дополнили несколькими поправками. Теперь его авторы хотят, чтобы правительство в случае принятия закона утвердило перечень объектов, где можно рисовать в упрощенном режиме (начать, например, с трансформаторных подстанций), также чтобы в городе появились так называемые опен-эйр-зоны - “бетонные холсты”, где любой художник мог бы рисовать вообще без каких-либо согласований, если, конечно, в его рисунке нет никаких оскорблений и призывов к экстремизму. Еще один новый пункт касается принятия решений по уже размещенным графикам. Пока варианта два: либо создать совет на базе правительства или отдельного комитета, в который вошли бы чиновники, художники, градостроители и депутаты, либо устроить народное голосование на сайте администрации.



Но когда будет второе чтение - загадка. По иронии судьбы, и тут процесс споткнулся о согласование - все с тем же КГА. Четырбок говорит, что у комитета множество претензий к тексту закона. Во-первых, они считают, что город должен оставаться неизменным, во-вторых, указывают на уже существующую процедуру.

“Когда на рабочей группе мы предлагаем сделать вот эти опен-эйр-пространства, а нам в ответ говорят, что бетонная плита может упасть и кого-то придавить… Ну, знаете, кому-то и кирпич на голову может упасть. Просто надо за всем следить и содержать все в соответствии с правилами техники безопасности”, - недоволен Четырбок. На вопросы “Фонтанки” КГА готовит ответ с середины недели.

Елизавета Ивантей,

“Фонтанка.ру”