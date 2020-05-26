Как «стена Бродского» в Петербурге стала гайд-парком в Интернете
Стена школы №189 за последние двое суток стала едва ли не главным пространством самовыражения. После того как на ней был замазан портрет поэта, петербуржцы и даже жители других городов — виртуально — принялись улучшать ее каждый на свой лад.
Уличное изображение Бродского появилось на стене напротив дома поэта 24 мая, в день 80-летия со дня его рождения. А утром 25 мая портрет закрасил маляр — выяснилось, что это инициатива завхоза школы №189 — учреждению образования принадлежит стена. Поклонники творчества Бродского неоднократно пытались его «освободить», отчистив краску (благо технология позволяет). В итоге изображение было велено покрыть толстым слоем штукатурки. Борьба за память нобелевского лауреата стала одной из тем, которую обсуждала в Интернете вся страна.
«Всю ночь на месте портрета Бродского горожане писали цитаты из его стихотворений и самовыражались по поводу закрашивания фрески, — рассказывают авторы инстаграм-аккаунта Музея Бродского. — По трафарету, краской, фломастером, губной помадой. В 9 утра стена уже была чисто выкрашенной в тот же колер, что школа рядом. Теперь очевидна принадлежность стены образовательному учреждению — до инцидента она была выкрашена в тот же оранжевый цвет, что соседний бизнес-центр, и как территория школы не воспринималась. Теперь люди приносят сюда цветы».
Следы перевоплощений сохранились в Интернете. Некоторые превосходили ожидания по силе высказываний и знанию контекста российской литературы:
«Замазан классик, будто высечен, как в 63-м прокурором. Страной Поэтов некий выскочка посмел назвать страну заборов».
Другие цитировали самого поэта:
«Но пока мне рот не забили глиной,
из него будет раздаваться лишь благодарность».
Поверх этой надписи появилась трафаретная вывеска: «Здесь был Бродский». И новые стихи:
«Меня закрасили в ноль краской,
стене не в тон,
но позволяет она
подумать, что было до
меня, до стены, до вас,
до правительств,
издавших приказ объявить
войну стене.
Может, тебе и мне?
Памяти этих стен
или возможности
каких-либо перемен?»
Нашлись и желающие «примерить» на стену образ президента — с краской.
Были и многие другие варианты:
Конечно же, было бы странно, если бы на стене не появилось закономерное слово из трех букв. Пусть даже и в виртуальном пространстве.
«Все беды России — от культуры, — поиронизировал на своей странице в «Фейсбуке» публицист Игорь Свинаренко. — Чем вам были плохи пьяные матросы в Эрмитаже? А философский пароход как красиво плыл? Шариков — разве не герой нашего времени? И Арашукова вы зря не любите».
Впрочем, творческий акт Олега Лукьянова, создававшего в свое время уличную галерею, также породившую конфликт вокруг себя, одобряют не все.
Пост о том, почему технология «холодный деколь», применяемая Лукьяновым, наносит вред архитектуре, опубликовал искусствовед Дмитрий Пиликин.
Также в пользу уничтожения рисунка в силу его низкого художественного качества высказывался историк Лев Лурье.
Некоторые обратились к опыту античности — на свой лад:
Другие выступили за диалог.
«Начал сомневаться, что этой ситуации с «граффити» (муралами, стрит-артами и пр.) необходимо какое-то «успокаивающее» регулирование, — оценил ситуацию директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. — По-моему, и так хорошо — живой, творческий, публичный диалог в пространстве, которое раньше было занято каким-то непотребством. Просвещение, включённость, неожиданность пересечения разных страт общества — всё, что мы так любили в раннем ЖЖ».
«Фонтанка.ру»