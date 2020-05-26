Стена школы №189 за последние двое суток стала едва ли не главным пространством самовыражения. После того как на ней был замазан портрет поэта, петербуржцы и даже жители других городов — виртуально — принялись улучшать ее каждый на свой лад.

Как «стена Бродского» в Петербурге стала гайд-парком в Интернете

Фото: скриншот с сайта instagram.com

Уличное изображение Бродского появилось на стене напротив дома поэта 24 мая, в день 80-летия со дня его рождения. А утром 25 мая портрет закрасил маляр — выяснилось, что это инициатива завхоза школы №189 — учреждению образования принадлежит стена. Поклонники творчества Бродского неоднократно пытались его «освободить», отчистив краску (благо технология позволяет). В итоге изображение было велено покрыть толстым слоем штукатурки. Борьба за память нобелевского лауреата стала одной из тем, которую обсуждала в Интернете вся страна.

«Всю ночь на месте портрета Бродского горожане писали цитаты из его стихотворений и самовыражались по поводу закрашивания фрески, — рассказывают авторы инстаграм-аккаунта Музея Бродского. — По трафарету, краской, фломастером, губной помадой. В 9 утра стена уже была чисто выкрашенной в тот же колер, что школа рядом. Теперь очевидна принадлежность стены образовательному учреждению — до инцидента она была выкрашена в тот же оранжевый цвет, что соседний бизнес-центр, и как территория школы не воспринималась. Теперь люди приносят сюда цветы».

Следы перевоплощений сохранились в Интернете. Некоторые превосходили ожидания по силе высказываний и знанию контекста российской литературы: «Замазан классик, будто высечен, как в 63-м прокурором. Страной Поэтов некий выскочка посмел назвать страну заборов».

Фото: скриншот с сайта instagram.com

Другие цитировали самого поэта: «Но пока мне рот не забили глиной, из него будет раздаваться лишь благодарность».

Фото: скриншот с сайта instagram.com

Поверх этой надписи появилась трафаретная вывеска: «Здесь был Бродский». И новые стихи:

«Меня закрасили в ноль краской, стене не в тон,

но позволяет она подумать, что было до меня, до стены, до вас, до правительств,

издавших приказ объявить войну стене.

Может, тебе и мне?

Памяти этих стен

или возможности каких-либо перемен?»



Фото: скриншот с сайта instagram.com Фото: скриншот с сайта instagram.com

Нашлись и желающие «примерить» на стену образ президента — с краской.

Были и многие другие варианты:

Конечно же, было бы странно, если бы на стене не появилось закономерное слово из трех букв. Пусть даже и в виртуальном пространстве.

Фото: скриншот с сайта facebook.com

«Все беды России — от культуры, — поиронизировал на своей странице в «Фейсбуке» публицист Игорь Свинаренко. — Чем вам были плохи пьяные матросы в Эрмитаже? А философский пароход как красиво плыл? Шариков — разве не герой нашего времени? И Арашукова вы зря не любите». Впрочем, творческий акт Олега Лукьянова, создававшего в свое время уличную галерею, также породившую конфликт вокруг себя, одобряют не все. Пост о том, почему технология «холодный деколь», применяемая Лукьяновым, наносит вред архитектуре, опубликовал искусствовед Дмитрий Пиликин.

Также в пользу уничтожения рисунка в силу его низкого художественного качества высказывался историк Лев Лурье.

Некоторые обратились к опыту античности — на свой лад:

Другие выступили за диалог. «Начал сомневаться, что этой ситуации с «граффити» (муралами, стрит-артами и пр.) необходимо какое-то «успокаивающее» регулирование, — оценил ситуацию директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. — По-моему, и так хорошо — живой, творческий, публичный диалог в пространстве, которое раньше было занято каким-то непотребством. Просвещение, включённость, неожиданность пересечения разных страт общества — всё, что мы так любили в раннем ЖЖ». «Фонтанка.ру»