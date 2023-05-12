    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    769мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.88eur82.89

    В Шереметевском дворце пройдёт масштабная выставка в честь 150-летия Фёдора Шаляпина

    456
    2 комментария

    В основу экспозиции «Царь Фёдор» легла книга самого Шаляпина «Маска и душа». Кураторы обещают рассказать о работе над сценическими образами, уделив особое внимание синтезу драматического и вокального начал — например, вы увидите воссозданную грим-уборную артиста в Мариинском театре с мемориальными предметами. Выставку будет сопровождать аудиоспектакль, также вы увидите портреты и скульптуры крупнейших русских мастеров.

    Б. Кустодиев. Портрет Ф. И. Шаляпина
    Б. Кустодиев. Портрет Ф. И. ШаляпинаФото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства
    ПоделитьсяПоделиться

    Проект «Царь Фёдор» расположится в двух залах парадной анфилады Шереметевского дворца. В первом зале вас ждёт рассказ о детстве и юности Шаляпина, о выборе жизненного пути. Вы увидите фотографии Казани и её окрестностей, где прошло детство певца, мемориальные вещи и живопись Бориса Кустодиева, Исаака Левитана и других художников. Особое место займёт работа современного художника Нестора Энгельке «Корни Шаляпина», образно осмысляющая появление таланта «из низов».

    Второй зал кураторы посвятили сценическим образам артиста. Вы увидите Мефистофеля, Бориса Годунова, Ивана Грозного, Олоферна, Варяжского гостя, Демона, Дон Кихота и другие образы в живописи и графике Александра Головина, Александра Бенуа, Александра Яковлева, Юрия Анненкова, Бориса Григорьева, Валентина Серова и Григория Верейского. Также в зале представят скульптуры Марка Антокольского и рисунки Михаила Врубеля, которыми Шаляпин вдохновлялся при работе над образами. И конечно, здесь будут роскошные сценические костюмы Шаляпина.

    ПоделитьсяПоделиться

    В центре Оружейного зала воссоздадут грим-уборную артиста в Мариинском театре с мемориальными вещами, а также автозарисовками, эскизами гримов и шаржами, сделанными самим певцом. Здесь же будет рассказ о несбывшейся мечте Шаляпина построить в Крыму «Замок искусства» и эскизы проекта из московского Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Сопровождать зрителей по выставке будет аудиоспектакль, в основе которого воспоминания и письма Фёдора Шаляпина.

    «Царь Фёдор. Выставка к 150-летию Ф. И. Шаляпина» пройдёт в Шереметевском дворце с 19 мая по 22 октября 2023 года.

    12+

    Анастасия Семенович

    Б. Кустодиев. Портрет Ф. И. Шаляпина
    Б. Кустодиев. Портрет Ф. И. ШаляпинаФото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства

    По теме

    Федор Шаляпин
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close