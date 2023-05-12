В Шереметевском дворце пройдёт масштабная выставка в честь 150-летия Фёдора Шаляпина

В основу экспозиции «Царь Фёдор» легла книга самого Шаляпина «Маска и душа». Кураторы обещают рассказать о работе над сценическими образами, уделив особое внимание синтезу драматического и вокального начал — например, вы увидите воссозданную грим-уборную артиста в Мариинском театре с мемориальными предметами. Выставку будет сопровождать аудиоспектакль, также вы увидите портреты и скульптуры крупнейших русских мастеров.



Б. Кустодиев. Портрет Ф. И. Шаляпина Фото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства Поделиться Поделиться





Проект «Царь Фёдор» расположится в двух залах парадной анфилады Шереметевского дворца. В первом зале вас ждёт рассказ о детстве и юности Шаляпина, о выборе жизненного пути. Вы увидите фотографии Казани и её окрестностей, где прошло детство певца, мемориальные вещи и живопись Бориса Кустодиева, Исаака Левитана и других художников. Особое место займёт работа современного художника Нестора Энгельке «Корни Шаляпина», образно осмысляющая появление таланта «из низов».



Второй зал кураторы посвятили сценическим образам артиста. Вы увидите Мефистофеля, Бориса Годунова, Ивана Грозного, Олоферна, Варяжского гостя, Демона, Дон Кихота и другие образы в живописи и графике Александра Головина, Александра Бенуа, Александра Яковлева, Юрия Анненкова, Бориса Григорьева, Валентина Серова и Григория Верейского. Также в зале представят скульптуры Марка Антокольского и рисунки Михаила Врубеля, которыми Шаляпин вдохновлялся при работе над образами. И конечно, здесь будут роскошные сценические костюмы Шаляпина.



Фото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства Фото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства Фото: предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства Поделиться Поделиться





В центре Оружейного зала воссоздадут грим-уборную артиста в Мариинском театре с мемориальными вещами, а также автозарисовками, эскизами гримов и шаржами, сделанными самим певцом. Здесь же будет рассказ о несбывшейся мечте Шаляпина построить в Крыму «Замок искусства» и эскизы проекта из московского Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Сопровождать зрителей по выставке будет аудиоспектакль, в основе которого воспоминания и письма Фёдора Шаляпина.



«Царь Фёдор. Выставка к 150-летию Ф. И. Шаляпина» пройдёт в Шереметевском дворце с 19 мая по 22 октября 2023 года.

12+

Анастасия Семенович

