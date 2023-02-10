Телевизионная премьера фильма «Шаляпин» состоится 13 февраля — в честь 150-летия со дня рождения певца

В честь 150-летия со дня рождения Шаляпина на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийного фильма, посвященного жизни великого русского оперного певца.
«Шаляпин» — проект от создателей кинокартин «Грозный», «София» и «Годунов» киностудии «Москино». Сериал посвящен гению оперной сцены Федору Ивановичу Шаляпину, который в конце XIX — начале XX века стал символом национальной культуры, а его талант помог русской опере завоевать популярность за рубежом.
Режиссером «Шаляпина» стал Егор Анашкин, известный по картинам «Зулейха открывает глаза», «Небеса подождут», «Кровавая барыня», продюсеры проекта — Екатерина Жукова, Мария Ушакова, главные роли исполнили Александр Горбатов, Мария Смольникова, Ян Цапник и Федор Лавров. Голос Федора Шаляпина в сериале принадлежит оперному певцу, заслуженному артисту Российской Федерации Ильдару Абдразакову. В съемках было задействовано более 100 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Ярославле и других городах России.
«Несмотря на то, что «Шаляпин» — это историческое кино, темы и вопросы, которые мы затрагиваем, созвучны настоящему времени, — говорит режиссер картины Егор Анашкин. — Наша картина — история успеха человека, который родился в крестьянской семье и благодаря таланту и труду добился немыслимых высот. Но если ты — известный человек, то обречен быть на виду у всех: за тобой пристально следят, и порой твоя репутация от тебя не зависит. В Шаляпине была сила духа: когда он терпел неудачи, спотыкался на своем пути, он вставал и шел дальше. В этом и заключается масштабность его личности. Никогда нельзя сдаваться! Мне кажется, это вдохновляющий посыл зрителю».
Показ фильма стартует 13 февраля. Картина снята при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, генеральным спонсором проекта стал банк ВТБ.
«Рассказывать о гениях русской истории и культуры необходимо, — говорит Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ. —
Это не только помогает лучше узнать эпоху и ее героев, но и вдохновить зрителя на собственные большие и маленькие подвиги. Серебряный век — время, в которое Шаляпин получил известность, — непростой период, полный как культурных открытий, так и множества трудностей и противоречий».