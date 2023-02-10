Телевизионная премьера фильма «Шаляпин» состоится 13 февраля — в честь 150-летия со дня рождения певца

В честь 150-летия со дня рождения Шаляпина на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийного фильма, посвященного жизни великого русского оперного певца.

«Шаляпин» — проект от создателей кинокартин «Грозный», «София» и «Годунов» киностудии «Москино». Сериал посвящен гению оперной сцены Федору Ивановичу Шаляпину, который в конце XIX — начале XX века стал символом национальной культуры, а его талант помог русской опере завоевать популярность за рубежом.

Режиссером «Шаляпина» стал Егор Анашкин, известный по картинам «Зулейха открывает глаза», «Небеса подождут», «Кровавая барыня», продюсеры проекта — Екатерина Жукова, Мария Ушакова, главные роли исполнили Александр Горбатов, Мария Смольникова, Ян Цапник и Федор Лавров. Голос Федора Шаляпина в сериале принадлежит оперному певцу, заслуженному артисту Российской Федерации Ильдару Абдразакову. В съемках было задействовано более 100 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Ярославле и других городах России.

