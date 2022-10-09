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    В Театральном музее покажут спектакль о театре во времена рушащейся империи

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    12 и 13 октября, а также 23 и 4 ноября в Музее театрального и музыкального искусства состоится премьера спектакля Дмитрия Крестьянкина «Красный фонарь» по дневникам и воспоминаниям директора императорских театров Владимира Теляковского.

    Фото: афиша спкетакля
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    Дмитрий Крестьянкин создает «эпистолярное действие о дирекции императорских театров» о том, как ощущает себя театр во времена рушащейся империи и что чувствует человек внутри этого театра. В основе спектакля — письма и дневники последнего директора императорских театров Владимира Теляковского, занимавшего эту должность 16 лет, вплоть до его ареста 1 марта 1917 года. Через некоторое время Владимир Теляковский был отпущен, работал кассиром на железнодорожном вокзале, финансовым директором банка. Теляковский прожил очень насыщенную жизнь, провел важные административные реформы императорских театров, способствовал появлению режиссуры на императорской сцене.

    Спектакль разыгрывается в помещениях Театрального музея: именно здесь до революции находилась дирекция императорских театров. Для «музейного театра» это уже третий спектакль — в 2019 году был выпущен аудиоспектакль «Портрет» про создателя, коллекционера и мецената Театрального музея Левкия Жевержеева, а спустя два года — «12 стульев. Фан-фикшн» про экспозицию и временную выставку, посвящённую эпохе НЭПа.

    Драматургом спектакля выступил Алексей Синяев, а роли исполнят Максим Сапранов и Иван Капорин. Художником стала Александра Мошура. Для режиссера важно своим спектаклем, в том числе, вернуть героя из исторического небытия: «Первоначально зацепило то, что это был один из самых значимых людей своего времени в театральном мире, но о котором теперь никто не помнит. Правда, сейчас меня уже совсем другие вещи цепляют в этой истории».

    Дмитрий Крестьянкин — режиссёр и идеолог «Плохого театра». До этого Дмитрий Крестьянкин уже работал с музейными пространствами: с Борисом Павловичем и командой проекта «Не Зря» фонда ПРО АРТЕ создали спектакль «Зримые Вещи» в Этнографическом музее, а также спектакль про Шаляпина в музее Шаляпина в соавторстве с А. Абакшиной и К. Петренко.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: афиша спкетакля

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