«День Достоевского»: что искать на главном летнем литературном фестивале Петербурга

Фото: группа Вконтакте День Достоевского Поделиться Поделиться





Герои Достоевского 1 июля появятся на проспектах и во дворах, в культурных пространствах и на вокзалах, повсюду зазвучат цитаты из романов писателя. Рассказываем, зачем в этом году идти на фестиваль «День Достоевского» и на какие события обратить внимание.



Достоевский в театре и разговорах «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер» Раскольников вышел из дома и направился в путь по городу, — так начинается «Преступление и наказание». Погружение в историю не только этого персонажа, но и его создателя в этом году, напротив, начнётся не вечером, а незадолго до полудня: программа у «Дня Достоевского» традиционно обширная, и успеть нужно многое.



После возложения цветов к могиле писателя, в 11.20 и в 12.20 в субботу актёры проведут несколько театрализованных экскурсий о Достоевском и круге его друзей. На территории Некрополя мастеров искусств на Площади Александра Невского можно будет взять аудиогид, послушать рассказ о той эпохе и погрузиться в атмосферу: например, услышать отрывки любимых произведений и опер Достоевского, а ещё заочно, через сюжеты и истории, познакомиться с его близкими.



Фото: группа Вконтакте День Достоевского Поделиться Поделиться





Начиная с полудня, программа праздника ветвится на множество событий, и с этого момента гостям фестиваля придётся тщательно выбирать, отправиться ли, например, на экскурсию более традиционную образовательную или ещё глубже погрузиться в театральную действительность. Впрочем, кое-где два этих пункта соединились в одно. У Витебского вокзала в 12.00 «Гостиная Хамс» представит первую сцену «спектакля-сериала «Иди от»», чтобы потом завести зрителей вглубь городского пространства и познакомить с историей князя Мышкина. Вторая картина — День рождения Настасьи Филипповны — будет сыграна в театре Комиссаржевской, а местом для третьей части прогулки — сна Мышкина и встречи с Аглаей Ивановной — станет Инженерный сквер. Другими точками действия артисты сделали угол Фонтанной, 5 и музей Достоевского. Между сценами предусмотрен перерыв в час. Специально, чтобы у зрителей было время сменить локацию



«Когда вы читаете роман или большое произведение, то делаете паузы, герои в мире романа перемещаются, тоже делая паузы в действии. — поясняют решение разбить сюжет на части авторы театрализованного променада, — В нашем спектакле ожидание длится дольше, чем сами сцены, что способствует не оценивать спектакль по принципу «понравилось или нет», а обдумать тексты Достоевского».

В самом Музее Достоевского экскурсоводы-волонтёры остановились на привычном «разговорном» жанре экскурсий: тут много месяцев готовились к фестивалю и разработали маршруты нескольких уличных прогулок. Программа «Раскольников в городе» проведёт слушателей от ступенек станции метро «Сенная» по точным адресам из «Преступления и наказания». Прогулка «Владимирская площадь и ее окрестности в жизни и творчестве Ф.М.Достоевского» сосредоточена на личности автора, его биографии и задевает столь любимую Достоевским тему «двойничества»: ведущие покажут «скульптуры-двойники, мосты-двойники» и даже петербургскую больницу-«отражение» той, в которой в Москве родился писатель. Суть третьего маршрута вполне отражена в его названии — «Петербург в романе «Идиот»». На пути выбравшим эту экскурсию попадутся дома главных персонажей романа и знаковые, полные безысходности, дворы-колодцы.



Памятные здания здорово рассматривать не только снаружи, решили организаторы, и на целый день открыли двери Дома старухи-процентщицы. Внутри зашедших ждёт яркое путешествие, «где перемешаются старухи, бабули, грешники, святые, реальность написанная и реальность случившаяся, истории непридуманного преступления и параллельная вселенная, где история развернулась абсолютно иначе». Художник и артист Денис Старков выставил в пространстве картины о жизни петербургских бабушек из Коломны, у каждой из которых своя история. Актриса театра «Мастерская» Кристина Куца в 13.00, 14.30, 16.00 и 18.00 разыграет сцены «будоражащих происшествий, случившихся на улице, где находится Дом Старухи Процентщицы, в то самое лето, когда Федор Михайлович писал «Преступление и наказание»».



Достоевский в изломах истории Привязка к текстам романа стала основой и экскурсии «Кухня писателя» в музее Хлеба. В 15.00 на площадке напомнят, о каких блюдах, выпечке и правилах столового этикета он писал, что за «известные крестьянские, полупшеничные» блины, которыми угощали Степана Трофимовича в «Бесах» и что, кроме французской булки, которую ел Алеша Карамазов, можно было купить на копейки во второй половине XIX века. На эту экскурсию нужна регистрация, потому что количество мест ограничено.

Фото: группа Вконтакте День Достоевского Поделиться Поделиться





Акцент на биографии самого Достоевского сделали в программе музея «Разночинный Петербург». В 13.30 сотрудники проведут пешеходную экскурсию «Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому плацу» от последней квартиры писателя к месту несостоявшейся казни петрашевцев. До 17.30 во дворе музея будут работать интерактивные зоны в том числе об истории инженерного образования в России и музыкальной механике. Темы выбраны не зря: Достоевский учился в Инженерном училище и в июне 1843 года успешно сдал выпускные экзамены. По случаю фестиваля в тему погружает Русский музей и подробно рассказывает об этом этапе жизни писателя на экскурсиях по Михайловскому замку — в 12.00, 14.00 и 16.00.

Достоевский — в звуке и анимации Ближе к вечеру в образовательном пространстве «Doctrina et Nobiles» на большом экране покажут авторские мультфильмы разных режиссёров по мотивам произведений писателя. Киновед и доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Дмитрий Бакиров расскажет, как сегодня выглядят миры Достоевского на экране. Начало сеанса в 17.00.



Под конец субботы «День Достоевского» переместится в недавно открывшееся пространство SENO на Садовой. Хотя праздник и посвящён Достоевскому, организаторы и участники вновь и вновь через экскурсии и программы напоминают, что писатель не работал «в вакууме», а оглядывался на коллег и критиковал их, отталкивался от чужого творчества, пародировал и вдохновлялся. Особенно сложные отношения сложились у Достоевского с Гоголем, и теперь тому отдают дань молодые музыканты. Женя Любич, Зимавсегда, Otto Dix, ГАФТ, The Maugleez, Terelya, Misha Fomin, Стинга, PRVZNST, Бюро, TheySay вдохновились произведениями, которые традиционно объединяются в гоголевский цикл «Петербургских повестей» и записали целый альбом, который теперь представят. Каждый исполнитель выбрал повесть, сюжетную линию или персонажа и написал лирический оригинальный текст с прямыми цитатами и отсылками к авторскому тексту. Трибьют-концерт «Повести-Гоголя» начнётся в 18.00, вход свободный.

Фото: группа Вконтакте День Достоевского Поделиться Поделиться





Центр вечернего притяжения, пространство SENO, расположился во дворах позади Сенной площади: в дни Достоевского в XIX веке эти места были самыми контрастными в Петербурге. Шумная и богатая Гороховая улица с роскошными экипажами и дорогими магазинами примыкала к «чреву» города, где кишели торговцы, бездомные, завсегдатаи публичных домов. Вокруг площади теснились трущобы и ночлежки, а в доме за гауптвахтой находился знаменитый воровской притон «Малинник». В новом спектакле ФМД-Театра «Достоевский/буффонада», который начнут играть в SENO в 19.00, жильцы Гороховой встретят тех, кто часто оказывался на Сенной: Обломов поговорит с Раскольниковым, Пиковая дама познакомится со Старухой-процентщицей, Вера Павловна узнает о Майоре Ковалеве. Среди прочих на сцене покажется нестандартный герой из недописанного рассказа Достоевского. Его имя пока что — тайна.



Достоевский — в белой ночи