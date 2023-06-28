«День Достоевского»: что искать на главном летнем литературном фестивале Петербурга

Герои Достоевского 1 июля появятся на проспектах и во дворах, в культурных пространствах и на вокзалах, повсюду зазвучат цитаты из романов писателя. Рассказываем, зачем в этом году идти на фестиваль «День Достоевского» и на какие события обратить внимание.
Достоевский в театре и разговорах
«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер» Раскольников вышел из дома и направился в путь по городу, — так начинается «Преступление и наказание». Погружение в историю не только этого персонажа, но и его создателя в этом году, напротив, начнётся не вечером, а незадолго до полудня: программа у «Дня Достоевского» традиционно обширная, и успеть нужно многое.
После возложения цветов к могиле писателя, в 11.20 и в 12.20 в субботу актёры проведут несколько театрализованных экскурсий о Достоевском и круге его друзей. На территории Некрополя мастеров искусств на Площади Александра Невского можно будет взять аудиогид, послушать рассказ о той эпохе и погрузиться в атмосферу: например, услышать отрывки любимых произведений и опер Достоевского, а ещё заочно, через сюжеты и истории, познакомиться с его близкими.
Начиная с полудня, программа праздника ветвится на множество событий, и с этого момента гостям фестиваля придётся тщательно выбирать, отправиться ли, например, на экскурсию более традиционную образовательную или ещё глубже погрузиться в театральную действительность. Впрочем, кое-где два этих пункта соединились в одно. У Витебского вокзала в 12.00 «Гостиная Хамс» представит первую сцену «спектакля-сериала «Иди от»», чтобы потом завести зрителей вглубь городского пространства и познакомить с историей князя Мышкина. Вторая картина — День рождения Настасьи Филипповны — будет сыграна в театре Комиссаржевской, а местом для третьей части прогулки — сна Мышкина и встречи с Аглаей Ивановной — станет Инженерный сквер. Другими точками действия артисты сделали угол Фонтанной, 5 и музей Достоевского. Между сценами предусмотрен перерыв в час. Специально, чтобы у зрителей было время сменить локацию
«Когда вы читаете роман или большое произведение, то делаете паузы, герои в мире романа перемещаются, тоже делая паузы в действии. — поясняют решение разбить сюжет на части авторы театрализованного променада, — В нашем спектакле ожидание длится дольше, чем сами сцены, что способствует не оценивать спектакль по принципу «понравилось или нет», а обдумать тексты Достоевского».
В самом Музее Достоевского экскурсоводы-волонтёры остановились на привычном «разговорном» жанре экскурсий: тут много месяцев готовились к фестивалю и разработали маршруты нескольких уличных прогулок. Программа «Раскольников в городе» проведёт слушателей от ступенек станции метро «Сенная» по точным адресам из «Преступления и наказания». Прогулка «Владимирская площадь и ее окрестности в жизни и творчестве Ф.М.Достоевского» сосредоточена на личности автора, его биографии и задевает столь любимую Достоевским тему «двойничества»: ведущие покажут «скульптуры-двойники, мосты-двойники» и даже петербургскую больницу-«отражение» той, в которой в Москве родился писатель. Суть третьего маршрута вполне отражена в его названии — «Петербург в романе «Идиот»». На пути выбравшим эту экскурсию попадутся дома главных персонажей романа и знаковые, полные безысходности, дворы-колодцы.
Памятные здания здорово рассматривать не только снаружи, решили организаторы, и на целый день открыли двери Дома старухи-процентщицы. Внутри зашедших ждёт яркое путешествие, «где перемешаются старухи, бабули, грешники, святые, реальность написанная и реальность случившаяся, истории непридуманного преступления и параллельная вселенная, где история развернулась абсолютно иначе». Художник и артист Денис Старков выставил в пространстве картины о жизни петербургских бабушек из Коломны, у каждой из которых своя история. Актриса театра «Мастерская» Кристина Куца в 13.00, 14.30, 16.00 и 18.00 разыграет сцены «будоражащих происшествий, случившихся на улице, где находится Дом Старухи Процентщицы, в то самое лето, когда Федор Михайлович писал «Преступление и наказание»».
Достоевский в изломах истории
Привязка к текстам романа стала основой и экскурсии «Кухня писателя» в музее Хлеба. В 15.00 на площадке напомнят, о каких блюдах, выпечке и правилах столового этикета он писал, что за «известные крестьянские, полупшеничные» блины, которыми угощали Степана Трофимовича в «Бесах» и что, кроме французской булки, которую ел Алеша Карамазов, можно было купить на копейки во второй половине XIX века. На эту экскурсию нужна регистрация, потому что количество мест ограничено.
Акцент на биографии самого Достоевского сделали в программе музея «Разночинный Петербург». В 13.30 сотрудники проведут пешеходную экскурсию «Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому плацу» от последней квартиры писателя к месту несостоявшейся казни петрашевцев. До 17.30 во дворе музея будут работать интерактивные зоны в том числе об истории инженерного образования в России и музыкальной механике. Темы выбраны не зря: Достоевский учился в Инженерном училище и в июне 1843 года успешно сдал выпускные экзамены. По случаю фестиваля в тему погружает Русский музей и подробно рассказывает об этом этапе жизни писателя на экскурсиях по Михайловскому замку — в 12.00, 14.00 и 16.00.
Достоевский — в звуке и анимации
Ближе к вечеру в образовательном пространстве «Doctrina et Nobiles» на большом экране покажут авторские мультфильмы разных режиссёров по мотивам произведений писателя. Киновед и доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Дмитрий Бакиров расскажет, как сегодня выглядят миры Достоевского на экране. Начало сеанса в 17.00.
Под конец субботы «День Достоевского» переместится в недавно открывшееся пространство SENO на Садовой. Хотя праздник и посвящён Достоевскому, организаторы и участники вновь и вновь через экскурсии и программы напоминают, что писатель не работал «в вакууме», а оглядывался на коллег и критиковал их, отталкивался от чужого творчества, пародировал и вдохновлялся. Особенно сложные отношения сложились у Достоевского с Гоголем, и теперь тому отдают дань молодые музыканты. Женя Любич, Зимавсегда, Otto Dix, ГАФТ, The Maugleez, Terelya, Misha Fomin, Стинга, PRVZNST, Бюро, TheySay вдохновились произведениями, которые традиционно объединяются в гоголевский цикл «Петербургских повестей» и записали целый альбом, который теперь представят. Каждый исполнитель выбрал повесть, сюжетную линию или персонажа и написал лирический оригинальный текст с прямыми цитатами и отсылками к авторскому тексту. Трибьют-концерт «Повести-Гоголя» начнётся в 18.00, вход свободный.
Центр вечернего притяжения, пространство SENO, расположился во дворах позади Сенной площади: в дни Достоевского в XIX веке эти места были самыми контрастными в Петербурге. Шумная и богатая Гороховая улица с роскошными экипажами и дорогими магазинами примыкала к «чреву» города, где кишели торговцы, бездомные, завсегдатаи публичных домов. Вокруг площади теснились трущобы и ночлежки, а в доме за гауптвахтой находился знаменитый воровской притон «Малинник». В новом спектакле ФМД-Театра «Достоевский/буффонада», который начнут играть в SENO в 19.00, жильцы Гороховой встретят тех, кто часто оказывался на Сенной: Обломов поговорит с Раскольниковым, Пиковая дама познакомится со Старухой-процентщицей, Вера Павловна узнает о Майоре Ковалеве. Среди прочих на сцене покажется нестандартный герой из недописанного рассказа Достоевского. Его имя пока что — тайна.
Достоевский — в белой ночи
После погружения в театральный и музыкальный водоворот закончить день и полюбоваться вечерним городом предлагают артисты Небольшого драматического театра. Спектакль «Безумный Петербург» начнётся у Медного всадника в 20.00. Актёр и кино Александр Муравицкий воплотит характеры и непростые судьбы известных героев из произведений Пушкина, Гоголя и Достоевского — теми, кто лишился рассудка. Чуть позже, в 22.30 Муравицкий сменит амплуа, перевоплотится в Родиона Раскольникова и в этом образе проведёт группу в ночь по местам «Преступления и наказания».
Подробную программу и детали удобно смотреть на официальном сайте фестиваля или в социальных сетях.
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»