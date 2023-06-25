В прокат выходит японская драма — участник Каннского кинофестиваля

29 июня на экраны выходит японская драма режиссера Кодзи Фукада «Личная жизнь». Главная героиня Таэко ведет спокойную жизнь вместе со своей семьей — мужем Джиро и сыном Кеита. Однако после неожиданной трагедии в их жизни появляется биологический отец Кеита по имени Парк. Таэко справляется с горем и потерей, начиная помогать глухонемому Парку.

Кодзи Фукада стал режиссером, сценаристом и продюсером фильма. Он уже был премирован в Каннах в 2016 году за картину «Фисгармония». Режиссер рассказал, что при работе над «Личной жизнью» вдохновлялся фильмами корейского режиссера Ли Чхан Дона («Пылающий» и «Тайное сияние»), однако старался найти свой собственный подход.

Кроме того, источником вдохновения для создания фильма послужила одноименная песня, выпущенная музыкантом Акико Яно в 1991 году. Кавер песни, исполненный певицей Хитоми, вошел в саундтрек картины.



«Личная жизнь» была представлена в программе 79-го Венецианского международного кинофестиваля, где конкурировала за «Золотого льва».



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Матвей Пирогов

