    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    761мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    В прокат выходит японская драма — участник Каннского кинофестиваля

    391
    обсудить
    Фото: arthouse.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    29 июня на экраны выходит японская драма режиссера Кодзи Фукада «Личная жизнь». Главная героиня Таэко ведет спокойную жизнь вместе со своей семьей — мужем Джиро и сыном Кеита. Однако после неожиданной трагедии в их жизни появляется биологический отец Кеита по имени Парк. Таэко справляется с горем и потерей, начиная помогать глухонемому Парку.

    Кодзи Фукада стал режиссером, сценаристом и продюсером фильма. Он уже был премирован в Каннах в 2016 году за картину «Фисгармония». Режиссер рассказал, что при работе над «Личной жизнью» вдохновлялся фильмами корейского режиссера Ли Чхан Дона («Пылающий» и «Тайное сияние»), однако старался найти свой собственный подход.

    Кроме того, источником вдохновения для создания фильма послужила одноименная песня, выпущенная музыкантом Акико Яно в 1991 году. Кавер песни, исполненный певицей Хитоми, вошел в саундтрек картины.

    «Личная жизнь» была представлена в программе 79-го Венецианского международного кинофестиваля, где конкурировала за «Золотого льва».

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: arthouse.ru

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close