На выставке «Вдохновлённые классикой» в Русском музее покажут работы Малевича, Самохвалова, Петрова-Водкина

Классицизм — это не скучно, если показывают Казимира Малевича, Александра Самохвалова, Зинаиду Серебрякову, Кузьму Петрова-Водкина и Льва Бакста. Да, у многих художников, которых вы привыкли видеть в другом контексте, можно найти «классическую» подложку. В Корпусе Бенуа покажут более ста пятидесяти работ, «вдохновлённых классикой».

Неоклассицизм начала XX века — явление не только российское. В духе неоклассицизма в разные годы работали Пабло Пикассо, Джино Северини, Джорджо де Кирико, Сальвадор Дали. Тягу к «классике» — многократно переосмысленному через Ренессанс, классицизм и неоклассицизм античному наследию — можно объяснить реакцией на модернистские тенденции. Эклектика, индивидуализация, отсутствие «большого стиля» провоцирует ностальгию по временам, когда деревья были большими, а ампир преображал города целиком. Как и положено «большому» классицизму, неоклассицизм начала XX века предполагал единство искусств в синтезе: архитекторы видели свои сооружения дополненными монументальной скульптурой и живописью. Русский неоклассицизм видел себя охранителем традиционных европейских ценностей, носителем традиции мирового классического искусства. Во многом это была визуализация мечты о причастности к чему-то масштабному в противовес «бескрылому реализму» и «бессильной» эклектике. С другой стороны, фантазии мирискусников о Венеции, их желание прикоснуться к миру Джованни Баттиста Тьеполо очень поэтичны и на дистанции кажутся иррациональным, несистемным (не то что оригинальный классицизм).

