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    На выставке «Вдохновлённые классикой» в Русском музее покажут работы Малевича, Самохвалова, Петрова-Водкина

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    Классицизм — это не скучно, если показывают Казимира Малевича, Александра Самохвалова, Зинаиду Серебрякову, Кузьму Петрова-Водкина и Льва Бакста. Да, у многих художников, которых вы привыкли видеть в другом контексте, можно найти «классическую» подложку. В Корпусе Бенуа покажут более ста пятидесяти работ, «вдохновлённых классикой».

    Зинаида Серебрякова. Карточный домик.1919
    Зинаида Серебрякова. Карточный домик.1919Фото: пресс-служба Русского музея
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    Неоклассицизм начала XX века — явление не только российское. В духе неоклассицизма в разные годы работали Пабло Пикассо, Джино Северини, Джорджо де Кирико, Сальвадор Дали. Тягу к «классике» — многократно переосмысленному через Ренессанс, классицизм и неоклассицизм античному наследию — можно объяснить реакцией на модернистские тенденции. Эклектика, индивидуализация, отсутствие «большого стиля» провоцирует ностальгию по временам, когда деревья были большими, а ампир преображал города целиком. Как и положено «большому» классицизму, неоклассицизм начала XX века предполагал единство искусств в синтезе: архитекторы видели свои сооружения дополненными монументальной скульптурой и живописью. Русский неоклассицизм видел себя охранителем традиционных европейских ценностей, носителем традиции мирового классического искусства. Во многом это была визуализация мечты о причастности к чему-то масштабному в противовес «бескрылому реализму» и «бессильной» эклектике. С другой стороны, фантазии мирискусников о Венеции, их желание прикоснуться к миру Джованни Баттиста Тьеполо очень поэтичны и на дистанции кажутся иррациональным, несистемным (не то что оригинальный классицизм).

    На выставке в Корпусе Бенуа будут ключевые для понимания многоликого русского неоклассицизма вещи, вы увидите скульптуру, живопись, графику, декоративно-прикладное искусство. Дополнят экспозицию портреты героев Серебряного века и советские полотна. Из неочевидных и редких экспонатов вы увидите эскизы панно и плафонов для Казанского вокзала в Москве Александра Бенуа и Зинаиды Серебряковой, эскизы росписей особняков, работы из музейных фондов.

    А. Н. Самохвалов. Девушка в футболке.1932. Холст, масло, темпера
    А. Н. Самохвалов. Девушка в футболке.1932. Холст, масло, темпераФото: пресс-служба Русского музея
    Н. Ионин. Портрет <nobr class="_">Е. Н. Иониной. </nobr>1920-е. Доска, левкас, масло.
    Н. Ионин. Портрет Е. Н. Иониной. 1920-е. Доска, левкас, масло.Фото: пресс-служба Русского музея
    Николай Крымов. Купальщица. 1916. Дерево
    Николай Крымов. Купальщица. 1916. ДеревоФото: пресс-служба Русского музея
    К. С. Петров-Водкин. Мать.1915. Холст, масло
    К. С. Петров-Водкин. Мать.1915. Холст, маслоФото: пресс-служба Русского музея
    Шухаев В. И. и Яковлев А. Е. Автопортрет. Арлекин и Пьеро. 1914. Холст, масло
    Шухаев В. И. и Яковлев А. Е. Автопортрет. Арлекин и Пьеро. 1914. Холст, маслоФото: пресс-служба Русского музея
    Николай Крымов. Утро. 1918
    Николай Крымов. Утро. 1918Фото: пресс-служба Русского музея
    Николай Феофилактов. Пейзаж со скульптурой. 1915
    Николай Феофилактов. Пейзаж со скульптурой. 1915Фото: пресс-служба Русского музея
    Николай Крымов. На заре. 1910
    Николай Крымов. На заре. 1910Фото: пресс-служба Русского музея
    К. А. Сомов. Портрет Мефодия Лукьянова. 1928. Бумага, пастель
    К. А. Сомов. Портрет Мефодия Лукьянова. 1928. Бумага, пастельФото: пресс-служба Русского музея
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    Выставка «Вдохновлённые классикой» пройдёт в Корпусе Бенуа с 29 июня по 11 сентября 2023. 18+

    Анастасия Семенович

    Зинаида Серебрякова. Карточный домик.1919
    Зинаида Серебрякова. Карточный домик.1919Фото: пресс-служба Русского музея

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