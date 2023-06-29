У стен Михайловского замка пройдет бесплатный джазовый концерт

2 июля у стен Михайловского замка состоится гала-концерт Джазового фестиваля «Свинг белые ночи». Вход свободный. 12+
Поклонников традиционного джаза ждут петербургский Jazz Philharmonic Оrchestra и специальные гости — Виталий Головнев (труба, Москва) и Юлия Касьян (вокал, СПб), а также Ленинградский диксиленд
Тех, кто любит погорячее, порадует Оркестр Caribbean Jazz Report
Также на сцену выйдут Ильдар Казаханов, Константин Маминов и петербургский ансамбль Electric Blue, работающий в стилях джаз-рок, фанк и соул.
Завершат опен-эйр шедевры блюза, фанка и соул-музыки в исполнении Atomic Jam Band и специального гостя из Израиля — Роя Янга, уникальный голос и манера исполнения которого подарила ему поклонников со всего мира.
Музыкальный директор фестиваля — народный артист России Давид Голощекин. Бессменный ведущий — заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг.
Начало в 13:00. Вход свободный.