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    У стен Михайловского замка пройдет бесплатный джазовый концерт

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    2 июля у стен Михайловского замка состоится гала-концерт Джазового фестиваля «Свинг белые ночи». Вход свободный. 12+

    Фото: jazz-hall.ru/
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    Поклонников традиционного джаза ждут петербургский Jazz Philharmonic Оrchestra и специальные гости — Виталий Головнев (труба, Москва) и Юлия Касьян (вокал, СПб), а также Ленинградский диксиленд п/у з.а. России Олега Кувайцева.

    Тех, кто любит погорячее, порадует Оркестр Caribbean Jazz Report п/у А. Василевского (СПб), работающий в традиции концертных кубинских оркестров. В репертуаре коллектива латиноамериканский джаз во всех его проявлениях: Mambo, Salsa, Rumba, Conga, Cha-Cha-Cha, Songo, Pilon, Latin-Funk.

    Также на сцену выйдут Ильдар Казаханов, Константин Маминов и петербургский ансамбль Electric Blue, работающий в стилях джаз-рок, фанк и соул.

    Завершат опен-эйр шедевры блюза, фанка и соул-музыки в исполнении Atomic Jam Band и специального гостя из Израиля — Роя Янга, уникальный голос и манера исполнения которого подарила ему поклонников со всего мира.

    Музыкальный директор фестиваля — народный артист России Давид Голощекин. Бессменный ведущий — заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг.

    Начало в 13:00. Вход свободный.

    Фото: jazz-hall.ru/

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