В кино покажут триллер «Время расплаты» с Мелом Гибсоном

29 июня на экраны выходит неонуар Майкла Обловитца «Время расплаты». В центре сюжета — детектив Том Моран (Мел Гибсон), страдающий от смертельного заболевания. Стоя перед лицом смерти, Том решает обеспечить свою семью самым эффективным образом: погибнув на задании. Он вступает в связь с опасными людьми, намереваясь подстроить свою смерть, но в результате оказывается втянутым в глубокий заговор, в котором также замешаны высшие чины полиции.
Режиссер фильма Майкл Обловитц работал над фильмами «Фрэнк и Ава», «Эксперимент Ганцфельда» и «Мистер Никто». Майкл Кэйчек, известный по сериалу «Хорошая жена», также принимал участие в написании сценария.
Кроме Гибсона, в картине снялась Кейт Босворт («Варвар», «Часовой» и «Сила стихии»). Съемки проходили в Лас-Крусес, США.
Матвей Пирогов