На Дворцовой площади соберутся котики со всего Петербурга

2 июля на Дворцовой площади пройдет костюмированный забег петербургских котов. Маршрут участников хоть и ограничится территорией Дворцовой, но будет не простой, а замысловатый — в форме мордочки кота.

Как и в прошлом году, у участников будет на выбор две дистанции: на 1250 метров — подходит тем, кто с детьми, и тем, кто хочет бежать-идти-танцевать в свое удовольствие (старт в 19:00, 0+), и на 5 километров — для азартных любителей бега, готовых побороться за призы (старт забега в 18:00, 18+). К слову, приз можно выиграть, придумав оригинальный костюм кота — конкурс индивидуальных костюмов от участников забега запланирован в промежутке с 12:00 до 16:00.

