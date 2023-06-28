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    На Дворцовой площади соберутся котики со всего Петербурга

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    Фото: предоставлено организаторами
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    2 июля на Дворцовой площади пройдет костюмированный забег петербургских котов. Маршрут участников хоть и ограничится территорией Дворцовой, но будет не простой, а замысловатый — в форме мордочки кота.

    Как и в прошлом году, у участников будет на выбор две дистанции: на 1250 метров — подходит тем, кто с детьми, и тем, кто хочет бежать-идти-танцевать в свое удовольствие (старт в 19:00, 0+), и на 5 километров — для азартных любителей бега, готовых побороться за призы (старт забега в 18:00, 18+). К слову, приз можно выиграть, придумав оригинальный костюм кота — конкурс индивидуальных костюмов от участников забега запланирован в промежутке с 12:00 до 16:00.

    Забег петербургских котов не ограничится собственно забегом — активности на площади запланированы с 11:00 до 20:00. Среди них — флешмоб в стиле «Зумба», дефиле участников, пришедших со своими питомцами, уже упомянутый конкурс костюмов, а также бесплатные консультации от ветеринаров по различным вопросам и т. д.

    Подробности на сайте.

    Фото: предоставлено организаторами

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