В Эрмитаже пройдет большая выставка про романтическое Средневековье

Культура Средневековья, как и сама эпоха, до сих пор имеет флёр «тёмной», то есть мрачной и «непросвещённой». Это связано с тем, что «просвещённая» европейская культура долгое время соотносила себя с Античностью и Ренессансом, средние же века в этой парадигме были периодом мракобесия. Моду на них ввели романтики, которым нравилось сбегать в иррациональное, мистическое Средневековье от рациональной и антикизированной культуры «отцов» — людей эпохи Просвещения. Мода выросла в нечто большее: в XIX веке в Европе достраивали старые готические соборы, яркий пример — Кёльнский собор, узнаваемые башни которого появились лишь к концу XIX века. Собор Парижской Богоматери тоже приобрёл тот вид, который имел до пожара 2019 года, лишь в XIX столетии, после во многом фантазийной реставрации Виолле-ле-Дюка. В каком-то смысле европейские романтики создали себе «готический Диснейленд» на материалах далёкой эпохи. В самой архитектуре XIX века также была неоготика, а ещё стало популярно оформление интерьеров мужских кабинетов дворцов в неоготическом стиле (это вы можете видеть в Эрмитаже). Не говоря об огромном пласте вдохновлённой Средневековьем литературы. Словом, на выставке можно и помечтать, можно и поумиляться тому, как «цари» играли в «рыцарей». И пофоткаться с доспехами, конечно.

