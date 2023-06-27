Историк из Эрмитажа раскроет, как мода связана с кино 1990-х

30 июня специалист из Эрмитажа на бесплатной лекции расскажет об истории любви между модой и фильмами девяностых: «Матрица», «Терминатор», фильмы Тарантино. 18+



Фото: кадр из фильма «Матрица» Поделиться Поделиться





Над костюмами к фильму «Пятый элемент» работал Жан-Поль Готье. Образ Лилу в бандаже он придумал будто бы в последний момент — нужно было что-то такое, в чем можно активно двигаться. А через год после выхода фильма уже Александр Маккуин в своей коллекции использовал «бандажные» платья. И в прошлом году «модные» репортеры опять разглядели в коллекциях «привет» бессоновскому «Пятому элементу».



Художнице по костюмам к «Матрице» Ким Барретт было не разгуляться: бюджет первого фильма был относительно невелик, на тканях пришлось экономить. Зато мастерица отыгралась на крое. Братья Вачовски это оценили: в сцене фильма, когда Нео едет в лифте к Оракулу, на стенке написано KIM. Оценил весь мир: звезды норовили нарядиться, как Нео или Тринити, а Джон Гальяно в честь «Матрицы» выпустил коллекцию.



30 июня в филиале Маяковки, в «Охте-8» (Большеохтинский пр., 8, цокольный этаж, лекторий), вспомним, что еще из кино девяностых (такого разного) перекочевало в наши шкафы и что в них остается по сей день. Слушаем лекцию «Мода и кино: 1990-е» Екатерины Бычковой, историка искусства, моды и дизайна, медиатора, методиста Государственного Эрмитажа.



Начало в 19:00. Вход свободный. Регистрация на сайте библиотеки им. Маяковского, в разделе мероприятий.

Александра Шеромова

