Планетарий на «Горьковской» приглашает отметить День астероида

30 июня — День астероида. И придуман он не для того, чтобы праздновать, а чтобы больше освещать астероидно-кометную опасность. Так День и отметят в Петербургском планетарии — лекцией, а желающие смогут остаться на ночные наблюдения. 16+



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Каждый год на нашу планету выпадают тысячи тонн метеоритного вещества, и, как говорят ученые, рано или поздно с Землей столкнется и астероид достаточно крупный, чтобы натворить бед. Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, расскажет, откуда берутся астероиды и кометы, угрожающие Земле, какие наблюдательные программы действуют сейчас, как вычисляется вероятность столкновений и есть ли варианты спасения.



День астероида — международный, задекларирован Генассамблеей ООН. Инициаторами были не только люди, связанные с космосом (например астронавт НАСА), но и гитарист группы Queen Брайан Мэй (впрочем, он ведь и астрофизик). Поддержало инициативу тоже много известного народа — от эволюциониста Ричарда Докинза до Питера Гэбриела. Из наших — космонавт Алексей Леонов. А корни Дня — в России: 30 июня 1908 года с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Инициаторы Дня астероида подписали «Декларацию 100х», присоединиться мог вообще любой желающий. Одним из призывов было — стократно увеличить число обнаруживаемых астероидов.



30 июня для детей старше 10 лет в 16:30 и 18:00 будет программа «Внимание: кометы и астероиды». Лекция «Астероидно-кометная опасность» (16+) начнется в 20:00. А в 23:30 и в 1 час ночи будут ночные наблюдения. Подробности на сайте Планетария.

Александра Шеромова

