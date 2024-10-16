Целые площади, станции метро, закопанный канал. Что в Петербурге пытаются сберечь статусом памятника

Источник: «Яндекс.Карты»







В Петербурге граждане и организации подают заявления о том, что тот или иной объект обладает признаками объекта культурного наследия. Иногда — просто потому, что чувствуют несправедливость, иногда — чтобы спасти от конкретной беды.



Порядок такой: человек подает заявление, после этого у КГИОП 90 дней на то, чтобы решить — включать объект в реестр выявленных объектов культурного наследия (ОКН) или нет. До тех пор адрес подвешен в реестре объектов «обладающих признаками ОКН», сносить их нельзя. Если комитет соглашается «выявить» — адрес становится выявленным ОКН, и тогда уже его ждет полноценная историко-культурная экспертиза, на основании которой его делают или не делают памятником. Как это происходит — многие видели недавно на примере Фарфоровского поста.



Задачи разные. Кто-то считает, что прошло время назначить памятником какой-нибудь дом. А кто-то подает заявление в надежде спасти здание от сноса — так пытались отсрочить полную реконструкцию станции метро «Фрунзенская».



КГИОП не обязан публиковать реестр этих самых «объектов с признаками ОКН», по которым ему нужно решить в течение 90 дней. Но делает это (может быть, перестанет после этой публикации). Актуальная редакция (на 10 октября) содержит 2 с половиной десятка адресов. «Фонтанка» посмотрела, что пробуют спасти в городе и насколько успешно.



Некоторые объекты максимально на слуху. Например, вестибюли и подземные залы станций метро «Электросила» и Парк Победы». Они построены по типовому проекту в 1961 году вместе с их соседкой по синей линии — «Фрунзенской». От «Фрунзенской» сейчас мало что осталось: на ее месте строят новый вестибюль и с пятиэтажным надземным зданием, где разместится центральный диспетчерский пункт метрополитена. «Электросилу» и «Парк Победы» ждет примерно то же самое — с той разницей, что после полной реконструкции их очертания изменятся не так радикально. Тем, кто подал по ним заявку на включение в список ОКН, уже отказали, вопрос о перестройке станций решен очень давно.

Здесь же — кладбище первостроителей Петербурга на Сытнинской, рядом когда-то была лютеранская церковь Святой Марии, разобранная в блокаду на дрова. В конце прошлого года на это место с историей выдали градплан, который намекает на возможность строительства, категория земли указывает на гостиничный объект. На тот момент земля здесь была в статусе вещдока по уголовному делу. О том, что за захоронение нашли на этом месте более 10 лет назад и какие коллизии сопровождают участок, — читайте на «Фонтанке».

Место, где было обнаружено крупнейшее захоронение первостроителей Петербурга начала 18-го века Место, где было обнаружено крупнейшее захоронение первостроителей Петербурга начала 18-го века Место, где было обнаружено крупнейшее захоронение первостроителей Петербурга начала 18-го века 1 из 3 Место, где было обнаружено крупнейшее захоронение первостроителей Петербурга начала 18-го века Источник: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой

Из свежей повестки: памятником просят признать «Ландшафтный объект, представляющий собой полуостров, который при подъеме уровня воды в озере на 0,5–1 метр превращался в остров, возвышающийся на 2–3 метра над окружающей прибрежной болотистой низиной». Это та самая история с работами на берегу Нижнего Большого Суздальского острова, которые и так идут поперек нормативов и с КГИОП не согласованы. Комитет по природопользованию уже говорил, что в результате ландшафтных работ зеркало воды здесь увеличилось на 500 квадратных метров.

Ландшафтный объект, представляющий собой полуостров Ландшафтный объект, представляющий собой полуостров Ландшафтный объект, представляющий собой полуостров Ландшафтный объект, представляющий собой полуостров 1 из 4 Ландшафтный объект, представляющий собой полуостров Источник: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

В списке все еще есть дом персонала при резиденции управляющего фабрикой «Торнтон» по адресу: ул. Тельмана, 14е. Это деревянное двухэтажное здание в глубине квартала между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом, построено оно в начале прошлого века, когда-то там был детский сад. Слово «Торнтон» многим справедливо намекнет на Невскую мануфактуру, которая страшно горела в 2021 году.

Спустя несколько лет стало известно, как эта территория будет застраиваться, однако надо учесть, что сам дом персонала относится к кварталу севернее — между Тельмана и Крыленко. По нему, судя по сайту Смольного, тоже принято отрицательное решение.

дом персонала при резиденции управляющего фабрикой «Торнтон» Источник: «Яндекс.Карты»







Пожар на Невской мануфактуре в 2021 году Источник: Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»

Прямо напротив через Неву признаки культурного наследия кто-то увидел в Фарфоровской, или Шлиссельбургcкой, набережной. Это участок наб. Обуховской Обороны между домами 127 и 151 по одноименному проспекту, здесь природный ландшафт реки сохранен. Несмотря на активное мостостроение, которое открылось поблизости с недавних пор, участок не попадает в зону Большого Смоленского моста и тем более моста Широтной магистрали. Однако планы на капремонт этой набережной у города есть давно — еще в 2019 году заказывали проект, хотя контракт позже расторгли. В 2024-м заключили новый за 24,7 млн — уже в формулировке от дома 127 до Володарского моста, это 1,2 километра. Закончить надо в следующем году. По итогу собираются менять сходы, ставить ограждения и т. д. При этом участок находится в зоне объекта культурного наследия «Терраса у завода им. Ломоносова». Характерно, что еще 2 года назад в перечне специальных технических условий на проектирование указывалось, что и сама набережная уже является ОКН регионального значения, однако это, очевидно, ошибка.



Фарфоровская набережная Источник: «Яндекс.Карты»







Относительно недалеко есть еще один обреченный объект, который кто-то пытается увести под защиту культурного наследия. Это Обуховский путепровод начала ХХ века, который снесут ради строительства Высокоскоростной магистрали Петербург — Москва. Об этом стало известно еще весной, и, судя по статусу проекта, менять это решение не будут.



Обуховский путепровод Источник: «Яндекс.Карты»







В перечне объектов «зависли» еще несколько, по которым отказы в выявлении уже вышли. Это, например, корпус Общества столичного освещения на Обводном канале, 74с (здание, несмотря на протесты активистов, уже снесено, КГИОП по этому поводу обращался в полицию и согласился выявить как ОКН соседнюю котельную). В отказниках и завод С. М. Кросновского — Фабрика «Гигровата» на Железнодорожной улице. В этой же категории — Канонерская дамба и Канонерский парк, который уже успели частично перевести в промышленную застройку. И дома 5–7 по ул. Пугачева (Центральное производственное ремонтное предприятие Ленэнерго), о которых безуспешно ходатайствовали еще год назад перед лицом жилой застройки. И два жилых дома в Колпино — на ул. Труда, 15/5, и на Комсомольском канале, 28/19.

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В списке объектов, обладающих признаками ОКН, угодили и два бывших корпуса завода «Климов» на Кантемировской улице, где, правда, ПИК уже давно завершил снос корпусов под ЖК.

завода «Климов» на Кантемировской улице Источник: «Яндекс.Карты»







Неожиданно в списке всплывает целиком ансамбль площади Мужества и связанные с ней памятники архитектуры ХХ века — здания и скверы. Что может угрожать всему ансамблю прямо сейчас, не совсем ясно, но в адресном списке сразу бросается в глаза 2-й Муринский проспект, 49. Это ВНИИИБ, за здание которого градозащитники борются уже давно и стерегут его от сноса. Попадание в реестр выявленных ОКН списком позволило бы рассчитывать на государственную историко-культурную экспертизу для каждого из объектов и в перспективе могло дать защитный статус памятника. Однако проект отказа КГИОП уже публиковался (добавим — за границами этого отказа отдельно просят за сквер Блокадников на Тореза).

Точно так же сразу целиком просят за ансамбль Комсомольской площади, включая окаймляющие ее по окружности три дома по пр. Стачек 1950–1960-х годов постройки.

Комсомольская площадь Источник: «Яндекс.Карты»







Несколько заявлений касаются различных участков Лиговского канала, по большей части утраченного. С 18-го века по нему подводили воду к фонтанам Летнего сада, потом засыпали, но сейчас остатки можно увидеть в Таврическом саду и не только. Подробнее об истории канала и о том, что от него сохранилось, читайте в «От(Личном) Петербурге».

Лиговский канал Источник: «Яндекс.Карты»







Насколько можно судить, в реестр выявленных ОКН включают здание «Сестрорецкого технологического колледжа им. С. И. Мосина» с 1900 года» на площади Свободы в Сестрорецке. И не включают — стелу памяти рабочих-инструментальщиков Сестрорецкого оружейного завода, что там же на ул. Воскова, и памятный знак на месте убийстве депутата Герценштейна в Зеленогорске.

территория «Сестрорецкого технологического колледжа им. С. И. Мосина» с 1900 года» Источник: citywalls.ru







Наконец, отдельно просят за дот 246-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, который защищал Петергоф во время войны. Летом активисты начали писать, что он разрушен при прокладке канализации. Водоканал в своем письме рассказал, что в конце 2022 года получил ответ из КГИОП — никаких ОКН или объектов с признаками ОКН здесь нет. В ходе работ обнаружили «отдельно стоящее железобетонное изделие», которое перенесли на 2 метра.