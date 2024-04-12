В День космонавтики «Планетарию № 1» отключили воду. Сотрудники увидели причину в борьбе за культурное наследие

В День космонавтики в «Планетарии № 1» на Обводном канале, 74, несмотря на аншлаг, отключили водоснабжение. Об этом «Фонтанке» 12 апреля рассказал директор планетария Евгений Гудов.



Фото: сотрудники «Планетария № 1» Фото: сотрудники «Планетария № 1» Фото: сотрудники «Планетария № 1» Фото: сотрудники «Планетария № 1» Поделиться Поделиться





«В День космонавтики «Планетарию № 1» отключили подачу воды от завода на Обводном канале. Ранее планетарий подал жалобу в прокуратуру Санкт-Петербурга на незаконный снос зданий (в том числе здания, в отношении которого подано заявление о выявлении его в качестве объекта культурного наследия)», — рассказал директор «Планетария № 1».



В планетарии опасаются, что территорию по соседству могут «зачищать» под будущее строительство многоэтажного жилого дома, который разрушит историческую среду ансамбля старинных газгольдеров на Обводном канале, крупнейшего памятника газовой промышленности России. В планетарии предположили, что отключение воды может быть связано именно с борьбой за сохранность зданий.



В марте планетарий обратился с заявлением в прокуратуру и комитет по охране памятников. «Прокуратура написала, что приняла заявления, действий пока не последовало. В КГИОП сослались на мораторий по проверкам, мы написали сегодня еще одно письмо, чтобы прокуратура им согласовала проверку», — пояснил собеседник.



В обращении в надзорное ведомство планетарий сообщил, что с 8 марта 2024 года сотрудники заметили работы по сносу зданий: это литеры С, О и М дома № 74 по Обводному каналу. По информации заявителей, работы проводились самовольно. В реестре уведомлений о планируемом сносе редакции не удалось найти информацию о демонтаже корпусов завода «Композит».



«Данный комплекс построек «Главного газового завода Общества столичного освещения», 1858–1910 гг., является важным градостроительным ансамблем Санкт-Петербурга и крупнейшим сохранившимся в России историческим комплексом газовой промышленности. Ценными являются не только объекты, имеющие охранный статус, но и отдельно стоящие здания, составляющие часть градостроительного контекста, образующие пространственную среду», — говорится в заявлении планетария в прокуратуру.

По телефону на заводе редакции ответили, что предприятие «не работает несколько лет» и на месте находятся буквально несколько сотрудников. Редакция направила заводу запрос.



При этом в отношении литеры С еще в феврале 2024 года было подано заявление о выявлении здания в качестве объекта культурного наследия.



Перед началом производства работ в КГИОП требуется направить на рассмотрение раздел или проект по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, подвергнутый государственной историко-культурной экспертизе. Этого, как следует из ответа комитета (есть в распоряжении редакции), сделано не было.

В ответе КГИОП говорится, что «в связи с поступлением в КГИОП информации о демонтаже здания 1 (литеры С. — Прим. ред.) 12.03.2024 обществу объявлено предостережение о недопущении нарушения обязательных требований, установленных пунктом 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ и незамедлительной приостановке изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, в отношении здания до момента определения КГИОП его историко-культурной ценности в установленном законом порядке».





Согласно генплану, территория находится в деловой зоне, по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) это зона объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры IV и V классов опасности, а также объектов общественно-деловой застройки. Строительство гостиничных объектов фигурирует в условно разрешенных видах использования, для которых необходимо получать разрешение, строительство жилья в этой зоне не предусмотрено.



Однако в 2024 году в Петербурге планируется корректировка ПЗЗ. Деловая зона в генплане позволяет изменить на территории завода ПЗЗ так, чтобы строительство жилого комплекса стало возможным.

