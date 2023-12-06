Петербургские депутаты почти вдвое сократили площадь Канонерского парка

Заксобрание Петербурга почти в два раза сократило площадь парка на Канонерском острове. Соответствующую поправку в рамках второго чтения законопроекта о зеленых насаждениях 6 декабря приняли депутаты.



Глава постоянной парламентской комиссии по градостроительству депутат от «Единой России» Валерий Гарнец предложил сократить площадь Канонерского парка до 22,25 га. В действующей редакции закона площадь парка составляет почти 45 га.

Сокращение площади Канонерского парка депутаты приняли в рамках пакета поправок.

Ранее парламент также отказался включить в перечень зеленых насаждений сквер в Кузнечном переулке, сад на Неве и участок перед гостиницей «Охтинская», где планируется построить жилье для судей Верховного суда.