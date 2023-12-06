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    Петербургские депутаты почти вдвое сократили площадь Канонерского парка

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    Заксобрание Петербурга почти в два раза сократило площадь парка на Канонерском острове. Соответствующую поправку в рамках второго чтения законопроекта о зеленых насаждениях 6 декабря приняли депутаты.

    Глава постоянной парламентской комиссии по градостроительству депутат от «Единой России» Валерий Гарнец предложил сократить площадь Канонерского парка до 22,25 га. В действующей редакции закона площадь парка составляет почти 45 га.

    Сокращение площади Канонерского парка депутаты приняли в рамках пакета поправок.

    Ранее парламент также отказался включить в перечень зеленых насаждений сквер в Кузнечном переулке, сад на Неве и участок перед гостиницей «Охтинская», где планируется построить жилье для судей Верховного суда.

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